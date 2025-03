Samuel García desmiente rumores sobre cambio de sede del Mundial 2026

Este martes Nuevo León fue azotado por una ola de 239 incendios forestales y en terrenos baldíos que destruyeron empresas y consumieron hectáreas del área metropolitana de Monterrey, agravando la calidad de un aire previamente con altos niveles de contaminación. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente del estado declaró contingencia ambiental hasta nuevo aviso y en medio de la crisis, Samuel García, Gobernador de Nuevo León, se tomó el tiempo para desmentir los rumores de un posible cambio de sede para la próxima Copa del Mundo.

Dentro de las recomendaciones que la Secretaría de Medio Ambiente le hizo llegar al público, incluye no llevar a cabo actividades al aire libre. Sin embargo, García aseguró que es una "fake news" que Monterrey no recibirá el Mundial.

" No sé de dónde sacan ese chisme, no se mueve la sede a ningún lado . Yo les pediría que no caigan en fake news y menos en chismes. El Mundial va porque va en Monterrey" aseguró Samuel en conferencia de prensa. De hecho, agregó que "sí o sí" el estadio de los Rayados recibirá tres partidos de fase de grupos y uno de 16vos de final.

La representante del Gobierno de México ante la FIFA para la Copa del Mundo, Gabriela Cuevas, también confirmó que nunca ha estado en peligro la sede de Monterrey.

"No se ha tratado en ninguna conversación, en ningún análisis, no se ha hecho consideración alguna que indique que pudiera quitarse a Monterrey la condición de una de las sedes de la próxima Copa Mundial . Puedo afirmar con toda tranquilidad que Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México están seguras como sedes para el Mundial 2026? fue lo que comentó Cuevas en Imagen Noticias.

Este jueves, Samuel publicó en redes sociales que "tuve el gusto de reunirme con la secretaria federal de Turismo Josefina Rodríguez Zamora para afinar detalles estratégicos y calibrar acciones clave para seguir impulsando el turismo en Nuevo León rumbo al mundial de FIFA. Nuestro objetivo es claro: atraer más visitantes, fortalecer la economía y mostrarle al mundo todo lo que nuestro estado tiene para ofrecer. ¡ARRÁNCATE COMPADREEE!".