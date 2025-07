Samuel García comparte foto con su hija Isabel y causa sensación

El pasado 12 de julio nació la segunda hija de Samuel García y Mariana Rodríguez a la cual llamaron Isabel, los dos han compartido varias fotografías de la recién nacida.

Hace unos minutos el gobernador de Nuevo León compartió una fotografía junto a su pequeña Isabel por medio de su cuenta de Instagram, pero los comentarios se tornaron graciosos por la forma en la que aparece Samuel en la imagen.

Varios famosos, entre ellos Poncho de Nigris, le han comentado y sus seguidores se han emocionado por lo que a subido “el gober”.

Con la frase “toco relevo”, el gobernador Samuel García compartió una fotografía donde aparece sin camisa, cargando a su hija recién nacida. Aunque se trataba de un momento familiar, la imagen desató una fuerte reacción en redes sociales.

Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación con comentarios que iban desde la emoción hasta el asombro por verlo tan al natural. Algunos elogiaron el gesto paternal, mientras que otros bromearon sobre su apariencia. Lo que parecía una simple muestra de ternura terminó por convertirse en una imagen viral que generó todo tipo de opiniones entre usuarios y figuras públicas.

“Ya se que sentían mis tías con peña nieto”, “Ay gober no lo había visto bien”, “Isa no anda buscando madrastra? Me ofrezco como voluntaria”, “Mariana tu esposo está soltero??????????”, “Sentí cosas de Nuevo León”, son algunos de los comentarios que han dejado en la publicación de Samuel García.