Samo, integrante de Camila, es hospitalizado tras gira por EE. UU.

Samo, integrante de Camila, encendió las alarmas entre sus seguidores luego que se diera a conocer que fue hospitalizado justo después del último concierto que la banda ofreció en EE. UU., como parte de su gira mundial.

Fue el propio cantante quien, a través de sus redes sociales, compartió la noticia con los fans; incluso, reveló que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

"Terminando la gira de Estados Unidos, pero la salud se merma a veces y pues hay que cuidarse, entonces el día de ayer tuve una cirugía", dijo el intérprete.

En el clip se puede ver a Samo en una cama de hospital y con el semblante un tanto desmejorado; sin embargo, confirmó que se encuentra fuera de peligro.

El músico, sin dar mayor detalle sobre las razones que los llevaron a visitar el quirófano, aprovechó para hacer una reflexión sobre la importancia de cuidarse y asistir a chequeos médicos con regularidad.

"Estas cosas me hacen reflexionar lo mucho que uno se tiene que cuidar y, sobre todo, estarse chequeando regularmente con los médicos. Aunque no te sientas mal, el chequeo médico es importante porque no sabes en qué momento algo te esté pasando sin que tengas síntomas".

Aunque la noticia preocupó a sus fans, el cantante aclaró que se encuentra bien y que se tomará unos días para descansar, recuperarse y posteriormente retomar el tour por España.

"Estos días libres serán para recuperarme y nos vamos a España para cantarles", detalló. "A veces el cuerpo no avisa. Es importante cuidar de nuestra salud; sin salud no podemos hacer nada".

Como era de esperarse, los fanáticos de la banda no tardaron en mandarle mensajes de cariño y solidaridad:

"Deseo de todo corazón de que te recuperes pronto", "Que te mejores Samo", "Recupérate pronto, Samo", "Cuídate y recupérate para que nos sigas deleitando con tu voz", son algunos de los comentarios que se pueden leer.