Salvan a hombre que intentaba lanzarse de puente peatonal en Torreón

La noche de este martes, alrededor de las 20:32 horas, elementos de distintas corporaciones lograron evitar que un hombre se arrojara desde un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Revolución, a la altura de la calle Comonfort, en la colonia Centro de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con los reportes, fueron peatones quienes, al percatarse de la situación, solicitaron apoyo inmediato a través del sistema estatal de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Policía Municipal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como paramédicos de la Cruz Roja.

Al llegar, los bomberos confirmaron que un hombre se encontraba en la parte alta del puente con claras intenciones de lanzarse. Un oficial de Tránsito inició el diálogo con la persona, convenciéndola finalmente de descender por su propia voluntad.

El individuo, identificado como Gerardo, de 33 años de edad, fue resguardado y puesto a salvo tras ser revisado por los paramédicos de la Cruz Roja.

Posteriormente, fue trasladado por elementos de la Policía Municipal a su domicilio.

Aunque se desconocen las causas que lo llevaron a esta trágica decisión, fue gracias a la rápida intervención de las autoridades y la coordinación entre las corporaciones, la situación no pasó a mayores.

Línea de Ayuda

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.