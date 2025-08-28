¿Salinas Pliego presidente? El empresario dice que competiría si México necesita un cambio

Ricardo Salinas Pliego abrió la puerta a una posible candidatura presidencial para 2030, asegurando que no descarta competir si considera que México necesita un cambio de rumbo.

En una entrevista con Ramón Alberto Garza, para el canal Código Magenta, el empresario afirmó que no está buscando activamente algún puesto en la política pero de ser necesario lo haría.

“No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, hijos y bisnietos nos lo van a reclamar… Y si es necesario, haré lo que sea necesario”.

Salinas Pliego advirtió que no quiere que México siga el camino de Venezuela, donde –según dijo– los empresarios “se largaron” y dejaron un país en ruinas. Aunque reconoció que aún no está seguro de que existan condiciones para que su candidatura sea viable, destacó que la respuesta de la gente a sus propuestas le da “aliento, optimismo y esperanza”.

El magnate subrayó que México necesita ciudadanos con valores, libertad para prosperar y un Estado que garantice seguridad sin la violencia extrema que se vive actualmente. Además, elogió la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador y criticó que en México no se haya actuado con la misma firmeza contra el crimen organizado.

¿Hay una demanda contra López Obrador?

Por otro lado, reveló que mantiene una demanda contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por incumplimiento de un supuesto acuerdo para liquidar parte de su deuda fiscal. Según dijo, el pacto establecía un pago de 7 mil 500 millones de pesos, pero fue revocado.

La disputa surge en medio de un litigio multimillonario con el SAT, que reclama a Grupo Salinas más de 74 mil millones de pesos en impuestos.