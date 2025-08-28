Virales Insólito Virales Viral

Ricardo Salinas Pliego

¿Salinas Pliego presidente? El empresario dice que competiría si México necesita un cambio

Ricardo Salinas Pliego abrió la puerta a una posible candidatura presidencial para 2030

¿Salinas Pliego presidente? El empresario dice que competiría si México necesita un cambio

¿Salinas Pliego presidente? El empresario dice que competiría si México necesita un cambio

EL SIGLO

Ricardo Salinas Pliego abrió la puerta a una posible candidatura presidencial para 2030, asegurando que no descarta competir si considera que México necesita un cambio de rumbo.

En una entrevista con Ramón Alberto Garza, para el canal Código Magenta, el empresario afirmó que no está buscando activamente algún puesto en la política pero de ser necesario lo haría. 

“No es algo que yo esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, hijos y bisnietos nos lo van a reclamar… Y si es necesario, haré lo que sea necesario”.

Salinas Pliego advirtió que no quiere que México siga el camino de Venezuela, donde –según dijo– los empresarios “se largaron” y dejaron un país en ruinas. Aunque reconoció que aún no está seguro de que existan condiciones para que su candidatura sea viable, destacó que la respuesta de la gente a sus propuestas le da “aliento, optimismo y esperanza”.

El magnate subrayó que México necesita ciudadanos con valores, libertad para prosperar y un Estado que garantice seguridad sin la violencia extrema que se vive actualmente. Además, elogió la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador y criticó que en México no se haya actuado con la misma firmeza contra el crimen organizado.


¿Hay una demanda contra López Obrador? 


Por otro lado, reveló que mantiene una demanda contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por incumplimiento de un supuesto acuerdo para liquidar parte de su deuda fiscal. Según dijo, el pacto establecía un pago de 7 mil 500 millones de pesos, pero fue revocado.


La disputa surge en medio de un litigio multimillonario con el SAT, que reclama a Grupo Salinas más de 74 mil millones de pesos en impuestos.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ricardo Salinas Pliego

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Salinas Pliego presidente? El empresario dice que competiría si México necesita un cambio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409918

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx