Salinas Pliego aplaude acción de Trump de reconocer sólo 2 géneros

El pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump manifestó que el gobierno de Estados Unidos sólo reconocerá "dos géneros: masculino y femenino".

Durante la toma de protesta en el Capitolio, Trump aseveró que sólo serán reconocidos los géneros masculino y femenino.

"A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos establece que hay sólo dos géneros: masculino y femenino […] También pondré fin a la política gubernamental de intentar diseñar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada", afirmó el mandatario.

Salinas Pliego aplaude acción de Trump de reconocer sólo dos géneros

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego elogió la propuesta del estadounidense, pues son puras "mentiras y fantasías"; sin embargo, aclaró "yo respeto mucho al señor que se quiere vestir como señora y decir que es mujer".

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas dio su punto de vista sobre la "mal llamada cultura woke", donde expresó: "¡Qué asco!

"Yo respeto mucho al señor que se quiere vestir de señora y decir que es mujer. Me parece muy bien. Nomás que no me obligue a creer su fantasía de que es mujer", puntualizó.

Aunado a ello, consideró que se le debe valorar a todas las personas sin importar el género, pues " la capacidad, el esfuerzo y el logro es de cada persona". "¿En qué momento caímos en esto? En mi país, la mitad de los diputados tienen que ser mujeres y la mitad hombres.

"¿Y por qué? O sea, ¿dónde quedó la capacidad, el esfuerzo y el logro de cada persona? Es en detrimento de las propias mujeres, aparte. Porque podrían haber más mujeres con más capacidad que integren esas bancas. Son otra vez las mentiras de los zurdos", agregó.

Finalmente, el magnate indicó que "son puras mentiras. Entre mentiras y fantasías no hay mucha diferencia".