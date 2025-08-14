Salen de pobreza 17.2 millones

Entre 2020 y el año pasado, 17.2 millones de mexicanos dejaron de vivir en condición de pobreza multidimensional, al pasar de 55.9 a 38.5 millones, de acuerdo con datos publicados por el Inegi.

"El fortalecimiento de los ingresos laborales de los trabajadores a partir de 2017 a la fecha fue uno de los factores más relevantes que contribuyeron a la reducción de la pobreza en el país", explicó en entrevista exclusiva José Nabor Cruz, exsecretario general del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), instancia que hacía esa medición y cuyas labores absorbió el Inegi.

El resultado también se debe a "la masa tan fuerte de recursos presupuestarios destinada a programas sociales, sobre todo del gobierno federal", agregó el actual investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

La población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, explicó Claudia Maldonado, coordinadora general de la Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Inegi.

Los estados donde más se redujo en los últimos cuatro años el número de personas en pobreza multidimensional fueron el Estado de México, con 2.8 millones menos; Puebla, 1.3 millones; Ciudad de México, 1.2 millones; Veracruz, 1.1 millones; así como Jalisco y Guanajuato, ambos con un millón menos.

Considerando el periodo de 2018 a 2024, la población que vive en pobreza multidimensional se redujo en 13.4 millones de personas.

Un claro ejemplo es la reducción en los niveles de pobreza multidimensional entre los adultos mayores no sólo por la universalización del programa social, sino también del aumento progresivo del monto en los últimos años, agregó Cruz.

Por lo que se refiere a la población en pobreza extrema, esta se redujo en 3.8 millones de personas, al pasar de 10.8 millones de 2020 a 7.0 millones en 2024.

La población en situación de pobreza extrema corresponde a quienes presentan tres carencias sociales o más y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, equivalente al valor monetario mensual de la canasta alimentaria por persona.

DESIGUALDAD REGIONAL

Pese a los avances de años recientes de la reducción de la pobreza en el país, todavía hay mucho por hacer en varios estados.

Las entidades con mayor pobreza multidimensional en años previos siguen manteniendo esa condición. Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen la mayor población en condición de pobreza, con 66.0%, 58.1% y 51.6% del total, respectivamente.

También tienen la mayor proporción de personas en pobreza extrema, con 27.1% de la población total en Chiapas; 21.3% en Guerrero y 16.3% en Oaxaca.