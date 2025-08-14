Torreón VIALIDAD Educación DIF Torreón Desaparecidos Transporte público

Salen de pobreza 17.2 millones

La población en pobreza extrema se redujo en 3.8 millones de personas

el siglo de torreón

Entre 2020 y el año pasado, 17.2 millones de mexicanos dejaron de vivir en condición de pobreza multidimensional, al pasar de 55.9 a 38.5 millones, de acuerdo con datos publicados por el Inegi.

"El fortalecimiento de los ingresos laborales de los trabajadores a partir de 2017 a la fecha fue uno de los factores más relevantes que contribuyeron a la reducción de la pobreza en el país", explicó en entrevista exclusiva José Nabor Cruz, exsecretario general del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), instancia que hacía esa medición y cuyas labores absorbió el Inegi.

El resultado también se debe a "la masa tan fuerte de recursos presupuestarios destinada a programas sociales, sobre todo del gobierno federal", agregó el actual investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

La población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, explicó Claudia Maldonado, coordinadora general de la Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Inegi.

Los estados donde más se redujo en los últimos cuatro años el número de personas en pobreza multidimensional fueron el Estado de México, con 2.8 millones menos; Puebla, 1.3 millones; Ciudad de México, 1.2 millones; Veracruz, 1.1 millones; así como Jalisco y Guanajuato, ambos con un millón menos.


Considerando el periodo de 2018 a 2024, la población que vive en pobreza multidimensional se redujo en 13.4 millones de personas.


Un claro ejemplo es la reducción en los niveles de pobreza multidimensional entre los adultos mayores no sólo por la universalización del programa social, sino también del aumento progresivo del monto en los últimos años, agregó Cruz.


Por lo que se refiere a la población en pobreza extrema, esta se redujo en 3.8 millones de personas, al pasar de 10.8 millones de 2020 a 7.0 millones en 2024.


La población en situación de pobreza extrema corresponde a quienes presentan tres carencias sociales o más y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, equivalente al valor monetario mensual de la canasta alimentaria por persona.


DESIGUALDAD REGIONAL


Pese a los avances de años recientes de la reducción de la pobreza en el país, todavía hay mucho por hacer en varios estados.


Las entidades con mayor pobreza multidimensional en años previos siguen manteniendo esa condición. Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen la mayor población en condición de pobreza, con 66.0%, 58.1% y 51.6% del total, respectivamente.


También tienen la mayor proporción de personas en pobreza extrema, con 27.1% de la población total en Chiapas; 21.3% en Guerrero y 16.3% en Oaxaca.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406353

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx