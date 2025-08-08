Internacional Donald Trump Aranceles Ucrania-Rusia Israel-Palestina Jeffrey Epstein

Rusia e India refuerzan lazos estratégicos ante presión arancelaria de EUA

EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó este viernes la cooperación económica y comercial con la India durante una conversación telefónica con el primer ministro de ese país, Narendra Modi, llamada que se produce a raíz de los aranceles impuestos a Nueva Delhi por parte de EE.UU.

Según informó el Kremlin en un comunicado, Putin y Modi "intercambiaron puntos de vista sobre temas clave de la agenda bilateral, incluida la cooperación comercial, económica y de inversiones".

El líder ruso también compartió con Modi los resultados de la reciente visita a Moscú del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Modi, por su parte, agradeció esta información y "confirmó la postura firme de la India a favor de una solución política y diplomática a la situación en Ucrania", señala la nota.


La víspera, Putin recibió en el Kremlin al asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, quien llegó al país para abordar la cooperación entre las partes a raíz de los aranceles impuestos a Nueva Delhi por EE.UU. por la compra de petróleo ruso.


El jueves Doval también se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, quien dijo que "Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo".


"Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India", enfatizó Shoigú, quien aseguró que Moscú está decidida a continuar "la cooperación activa con el fin de crear un orden mundial nuevo, más justo y estable, y garantizar el imperio del derecho internacional y la lucha conjunta contra los desafíos y amenazas contemporáneas".


Por su parte, Doval aseguró que Delhi valora en gran medida la cooperación estratégica con Moscú, al tiempo que adelantó que su país espera una pronta visita de Putin.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25 % a la India en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de ese país -que se multiplicaron desde el comienzo de la guerra en Ucrania-, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se eleva al 50 %.


Anteriormente, la Administración Trump ya había impuesto un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de la India, con el objetivo de reducir el déficit comercial bilateral.


El Gobierno de la India calificó inmediatamente de "injustos, injustificados e irracionales" los nuevos aranceles de EE.UU. y advirtió de que "tomará todas las acciones necesarias" para proteger sus intereses.


               
               


               

               
               

               
               
               
