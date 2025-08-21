¡Rumbo al altar! Lupita Villalobos comparte los preparativos de la gran boda

Lupita Villalobos, creadora de contenido y conocida por su estilo único, está a tan solo unos días de casarse en España.

La boda, que promete ser una de las más comentadas en redes sociales, ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han podido conocer algunos de los detalles clave de la celebración.

¿Qué se sabe de la boda de Lupita Villalobos?

La influencer de 35 años se casará el próximo 29 de agosto con su prometido Juan Luis , a quien conoció al inicio de su carrera en redes sociales.

La pareja se comprometió en julio de 2023 durante un romántico viaje a Nueva York, donde Juan le entregó el anillo en una emotiva propuesta que la hizo llorar de felicidad.

Lupita compartió el video en Tik Tok e Instagram, expresando que le temblaban las manos y que su corazón estaba acelerado.

Aunque la ceremonia será en España, en México sus fans están ansiosos por conocer cada detalle de esta celebración que muchos llaman “la boda más esperada del año”.

¿Quién hizo el vestido de Lupita Villalobos?

El vestido fue confeccionado por el diseñador Saúl Tello en Narciza Severa, Monterrey, y Lupita lo describió como una prenda que representa su esencia, dandole un toque elegante y auténtico.

En redes sociales hemos podido ver la reacción de su madre, hermana y Un Tal Fredo, quién es su mejor amigo, ellos participaron en la elección del vestido de la creadora de contenido.

En el último episodio del pódcast Me Dio Fomo, Lupita le mostró a su compañera de podcast, Kass Quezada, el vestido del que tanto le había hablado, y Kass, quien también será su dama de honor, no pudo contener su emoción.

"Te juro que lo veo y digo: 'eres tú'. Siento que tu personalidad luce ese tipo de cosas… me encanta", expresó.

¿Quién es el Wedding Planner de Lupita Villalobos?

El reconocido wedding planner e Influencer, Un Tal Fredo, ha sido clave para lograr una boda elegante y original, pues en un video le agradeció a la influencer la oportunidad de ser parte de The Bride Project, y compartir ese día tan importante.

También, Fredo ha compartido como es que imagina la boda de su amiga Lupita Villalobos haciendo reels de una forma divertida dejando la expectativa al público y sus fans de la gran boda.