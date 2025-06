Rubén Rocha Moya señala baja afluencia en elecciones judiciales

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emitió su voto este domingo en el proceso de elección judicial, llevando consigo un papel con apuntes personales para ejercer su derecho al sufragio.

Desde temprana hora, el mandatario intentó participar en la jornada electoral, este se presentó alrededor de las 8:00 de la mañana en la casilla ubicada en el Instituto Senda, en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

Sin embargo, el centro de votación aún no se encontraba habilitado, por lo que decidió regresar más tarde, fue minutos antes de las 15:00 horas cuando finalmente emitió su voto.

Previo a ingresar a la casilla, Rocha Moya explicó que había revisado los perfiles de los candidatos que aparecen en las boletas, y que por esa razón llevaba consigo anotaciones para facilitar su decisión.

Al colocarse detrás de la mampara, el gobernador sacó de su bolsillo un papel con los números de los aspirantes a quienes decidió respaldar, el proceso le tomó alrededor de cinco minutos, tiempo en el que marcó las seis boletas correspondientes a los cargos en disputa.

Posteriormente, señaló a los medios que vio menos asistencia de la que estaba prevista, no obstante, no dio a conocer números argumentando que "no le gustaría dar falsa información", de igual manera, reveló que en las zonas rurales es donde están participando más ciudadanos.

"La impresión que tenemos es que en realidad hay menos asistencia que la que yo preveía pero tengo el reporte de un trabajo aleatorio que se hizo pero no quisiera dar datos que pudieran generar falsa información, en realidad los reportes que hay, más gente en el medio rural está participando".