Rosario Piedra asegura que CNDH no es contrapeso de ningún poder

Al señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no representa contrapeso de ningún poder, su titular, Rosario Piedra, aseguró que ese organismo atiende a todas las personas por igual, porque no existen víctimas de primera y de segunda, "se trabaja para todo el pueblo".

Este jueves, la presidenta de la Comisión se reunió con Wilfred Mohr, embajador de los Países Bajos en México; Wim Geerts, embajador de Derechos Humanos y Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos; Suzanne de Bekker, consejera política y Nadège Sango Afonso, consejera de DDHH de dicha embajada, ante quienes aseguró que el compromiso del organismo es los derechos humanos de todas y todos sin distinción.

Dijo también que "no somos una entidad ajena al Estado, somos parte de él, por lo que así como es claro que el gobierno no es el Estado, la CNDH no mide su autonomía hoy a partir de sus desencuentros con las autoridades ni se asume como contrapeso de ningún poder".

"Concebimos y practicamos una relación constructiva con todas las autoridades, en particular con el gobierno federal, una relación de respeto, pero centrada en la priorización de los intereses de las víctimas y los reclamos del pueblo, que afortunadamente compartimos. Así entendemos el ejercicio de la autonomía que hoy, también, por primera vez en su historia, se ejerce sin simulaciones, plenamente, en la Comisión", mencionó.

En un comunicado, la CNDH expresó que durante la reunión, Geerts manifestó su interés en las transformaciones que ha vivido la CNDH en los últimos 5 años, en saber cómo iba el proceso legislativo para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, y en conocer el estado de la defensa de los derechos humanos en México, el rol y tareas específicas de la Comisión Nacional, además de preguntar sobre el trabajo realizado en temas como el caso Pegasus, la situación del feminicidio y los casos de desaparición de personas.