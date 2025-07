Rosalía, muy deportiva, nueva embajadora global de la firma New Balance

La cantante Rosalía es la nueva embajadora global de la firma deportiva New Balance por "mantener un sentido dinámico de la moda", indicaron este miércoles desde la marca.

La cantante y productora española se une así a un numeroso grupo de deportistas por conectar a través de "su música y estilo con un movimiento que impacta en la cultura de todo el mundo".

Rosalía asegura que su "pasión por la moda y el diseño no ha hecho más que crecer con el paso de los años. Siempre he sido fan de la firma y justo por ese motivo, trabajar con ella me resulta tan emocionante".

Foto: New Balance

No es la primera vez que la cantante es imagen de una gran firma, hace un año lo fue del 'Lady Dior' el icónico bolso de la casa de alta costura que todos los años revisitaba su entonces diseñadora Maria Grazia Chiuri.

Con un estilo ecléctico y funcional, Rosalía ha demostrado su afición al deporte para mantenerse en forma, como muestra en sus entrenamientos en las redes sociales y es habitual verla en su día a día con piezas cómodas y versátiles.

Foto: New Balance

"Rosalía refleja la celebración de la independencia que la marca ha representado desde 1906, con ella se personifica su creatividad, su individualidad y su valentía para desafiar las convenciones", señaló en un comunicado Chris Davis, el presidente de la firma deportiva.