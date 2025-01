Rosa Guerrero apunta a los juegos de Los Ángeles 2028

La seleccionada nacional de Para Atletismo, Rosa María Guerrero Cázares, concluyó el 2024 con nuevas preseas en su palmarés deportivo, en donde destacan la medalla de Bronce de los Juegos Paralímpicos París 2024 y la insignia de tercer lugar en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Kobe 2024, que se realizó en Japón.

“Termino con un balance extraordinario, el 2024 fue un año muy productivo para mí, tuve primero el Grand Prix en Xalapa y luego fue el Campeonato Mundial donde gané medalla de bronce. En los Juegos Paralímpicos París 2024 gané también la medalla de bronce con una marca que me deja contenta, el clima no me favoreció mucho, pero me siento satisfecha con lo que hice”, señaló Rosa Guerrero.

La sinaloense vio acción en el Stade de France, sede de París 2024, en la final de lanzamiento de disco F55 y en su turno de lanzar enfrentó un fuerte aguacero.

“Yo salí de la villa tranquila, concentrada y visualizada para estar dentro del podio, como todo atleta iba por el Oro, iba para mejorar mi marca, fue impactante entrar al estadio y verlo lleno de público, con el color lila, llamativo, brillante; en mi turno me tocó la lluvia muy fuerte, las cuestiones climáticas son ajenas a mí, pero logré sacar técnicamente todo lo que había entrenado este año y se consiguió el objetivo que era subir al podio”, recordó con emoción la doble medallista de Juegos Para Panamericanos Santiago 2023.

“Yo lancé con elegancia, con mucha emoción, con todo el corazón y mucho orgullo y creo que todo México me vio”, agregó. La mexicana debutó en los Paralímpicos Tokio 2020, en la que también consiguió el Bronce, por lo que con su presea en París 2024 se consolidó como una de las mejores exponentes de su especialidad.