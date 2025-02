Román Eguía compartirá en taller del CAN su filosofía sobre el grabado

La mañana lo aborda en su estudio ubicado en una antigua casona de la avenida Ocampo. En el patio ha dejado su café y una cajetilla de cigarros sobre una mesa de jardín, para luego ser encuadrado por la lente junto a sus pinturas y esculturas.

El artista lagunero Román Eguía está rodeado por colores propios, y habla de sus últimos trabajos y del taller de grabado que ofrecerá la próxima semana en el Centro de Artes del Norte (CAN). Afirma que enseñar también es parte del oficio de un artista.

Entre sus proyectos trabajados durante 2024, destaca la invitación que el artista Sebastián (escultor de la Puerta de Torreón) le hizo para participar, junto a otros cien artistas, en una exposición colectiva que se llamará Soledad.

En noviembre también expuso en San Pedro Garza García, Nuevo León, gracias al proyecto Arte Expuesto. Eguía colaboró con El Jardín del Edén, una serie de dibujos realizados con pluma Bic, los cuales representaban objetos intervenidos con frases y flores. Sus piezas fueron proyectadas en pantallas digitales.

Si bien su obra ha tomado camino a través de todas las técnicas, Román Eguía tiene su origen en el grabado. Precisamente será la técnica de grabado al aguafuerte la que imparta del 20 al 22 de febrero, en un taller intensivo a efectuarse en las instalaciones del CAN, al interior de Casa La Morelos (Morelos entre Valdez Carrillo e Ignacio Zaragoza).

“Lo quisimos poner así, de manera muy general, pero en realidad va a abarcar mucho más que sólo una técnica; a través de la técnica me interesa mucho hacer que la gente pierda el miedo a experimentar. Es un poco transmitir la manera en que trabajo, en cómo hago mi obra, en cómo abordo una pieza. Va a tratar mucho sobre el proceso creativo, sobre cómo empezar, cómo acompañar una idea y en qué momento, cómo concluir una obra”.

Sobre la técnica de grabado al aguafuerte, Eguía compartió que se trata de una de las más tradicionales. En ella se emplea ácido (cloruro férrico) con el cual se trabaja la placa. Gracias a un punzón, el artista en turno puede realizar incisiones sobre el sólido metálico.

El artista indicó que el taller es abierto, pero que preferentemente los interesados deben tener conocimientos básicos de dibujo y el ímpetu por aprender la técnica del grabado.

“Me gusta mucho dar clases. Ahora casi no lo hago porque estoy más metido en mi producción, pero me gusta mucho la parte de la docencia como una manera de regresar un poco lo que he recibido de maestros, de poder compartirlo en un taller”.