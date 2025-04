Rogelio Ramos prepara show especial para Día de las Madres

Rogelio Ramos tiene un nuevo objetivo: divertir a las mamás y a todas las familias este 10 de mayo.

El comediante lagunero ha preparado un show muy especial para este 10 de mayo llamado Nomás entiendo a chanclazos. Tendrá lugar en el Teatro Isauro Martínez a las 21:00 horas.

Y justo en ese maravilloso recinto, Rogelio platicó con El Siglo de Torreón del evento y con el corazón en la mano recordó a su madre, María Dolores, quien siempre lo apoyó, tanto en sus decisiones profesionales como personales.

"Un día aquí en este mismo teatro hice un show y estaba mi madre aquí sentada y un día dije: 'me gustaría enseñarles los cintarazos que me daba' y ella me dijo, '¡Qué mentiroso!', a ella se le olvidaron los pellizcos y cuando obtuvo nietos (sus hijos) ya no quería que les gritara ni les dijera nada y le decía, 'pero cómo, si tú me traías en carrilla', y ya me decía que no era cierto. Se le olvidó", comentó.

En ese sentido, Ramos informó que ella se volvió madre muy joven, a los 20 años de edad.

"Yo nací cuando ella tenía 20. Admiré mucho a mi madre. Fue una mujer muy trabajadora y muy guapa. Siempre llevé una relación hermosa con ella, me ayudaba en todo... hasta en mis tareas y eso sí, siempre me llevaba a misa los domingos al Perpetuo Socorro . Este show que hago no es para quejarme, al contrario, es un homenaje a las mamás de ese tiempo".

Instalado en una de las butacas del Teatro Isauro Martínez, Rogelio se sinceró y contó las razones por las que a veces su mamá lo regañaba y también mencionó el legado que ella le dejó.

"Se enojaba porque me peleaba con mis hermanos, igual y no me creen; sin embargo, yo era un chavo muy tranquilo; es más, nunca me he puesto borracho. Por otro lado, mi madre era como una hermana mayor. Me tenía bien consentido y siempre me habló con la neta. También me inculcó a ser puntual. No hay un día de la vida que no extrañe a mi mamá", externó.

Nomás entiendo a chanclazos, se volverá el pretexto ideal para cerrar los festejos del Día de la Madre, según compartió Rogelio.

"A la generación de nosotros sí nos educaron a chanclazos, ¿cuál psicólogo?, ¡Cuál nada! Es un show dedicado para las mamás, las suegras, las hijas, los hijos; es para toda la familia. También lo voy a presentar en Piedras Negras y el día 11, voy a llevar otro evento, distinto a Nomás entiendo a chanclazos, al lado de Carlos Cuevas . Espero que esa gira con el maestro del bolero se pueda traer a La Laguna".

Por otro lado, Rogelio Ramos mencionó que su agenda en este 2025 ha estado repleta y así seguirá en los siguientes meses.

"Estamos haciendo una gira en Estados Unidos con un comediante llamado Pipirín. El año pasado hice una gira con Teo González y otra con José Luis Zagar. He estado yendo a Las Vegas seguido. En redes sociales vamos creciendo, pero no por mí", dijo y añadió entre risas que son sus hijos Rogelio y Alejandra quienes se las manejan.

"Ellos me graban y justo me dijeron: 'Ahora que estés en entrevista con El Siglo, nos pasas el link, o el video', y yo ni idea tengo. De plano estoy en la calle con esto de la tecnología", se sinceró.

Antes de dar por terminada la charla, el comediante recalcó el agradecimiento que siente hacia su gente de toda la Comarca Lagunera.

"Siempre menciono a Torreón, Gómez, Lerdo, Madero, San Pedro, Cuencamé, Matamoros… a todas las regiones de La Laguna que son responsables de lo mucho o poco que he logrado. Siempre digo que cuando yo muera, mis hijos todavía tendrán que agradecerle a la gente todo lo que me ha dado y por supuesto le agradezco a El Siglo todo el apoyo que me han otorgado".