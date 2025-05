Rogelio Ramos está listo para honrar a las mamás laguneras

Se llegó el día de reír a carcajadas con Rogelio Ramos.

Este 10 de mayo, el lagunero celebrará a las mamás con su espectáculo, Nomás entiendo a chanclazos, que tendrá lugar en el Teatro Isauro Martínez a las 21:00 horas.

Todo indica que el evento será “sold out”, ya que la venta de boletos va muy bien.

Nomás entiendo a chanclazos, se volverá el pretexto ideal para cerrar los festejos del Día de la Madre, según compartió Rogelio en una pasada charla con El Siglo.

“A la generación de nosotros nos educaron a chanclazos, ¿cuál psicólogo?, ¡Cuál nada! Es un show dedicado para las mamás, las suegras, las hijas, los hijos; es para toda la familia. Este sábado pueden ir a desayunar, a comer o a cenar y de ahí se pasan al Teatro Isauro Martínez”.

Rogelio recordó en la charla a su madre, María Dolores, quien siempre lo apoyó, tanto en sus decisiones profesionales como personales.

“Un día aquí en este mismo teatro hice un show y estaba mi madre aquí sentada y un día dije: ‘me gustaría enseñarles los cintarazos que me daba’ y ella me dijo, ‘¡Qué mentiroso!’, a ella se le olvidaron los pellizcos y cuando obtuvo nietos (sus hijos) ya no quería que les gritara ni les dijera nada y le decía, ‘pero cómo, si tú me traías en carrilla’, y ya me decía que no era cierto. Se le olvidó”, comentó.