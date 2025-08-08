Coahuila Saltillo Coahuila Monclova AHMSA GOBIERNO DE COAHUILA

Rodada Nacional por la Paz llegará al 69 Batallón de Infantería este domingo

MARISELA SEVILLA

Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y promover una cultura de paz, el próximo domingo 10 de agosto se llevará a cabo la Rodada Nacional por la Paz 2025 en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, evento al que está invitado el público en general.

La jornada dará inicio a las 9:00 de la mañana y se desarrollará dentro del cuartel militar ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera a Zacatecas, en la colonia Las Teresitas; la actividad forma parte de una convocatoria nacional impulsada por la Comandancia de la Sexta Zona Militar.

El evento contempla un circuito de cinco kilómetros que los asistentes podrán recorrer en bicicleta, patines, patineta o a pie. Además, se permitirá el ingreso con mascotas, convirtiéndose en una oportunidad ideal para que familias completas disfruten de un domingo diferente.

“Este es un evento abierto para todos. No es exclusivo para ciclistas, también pueden participar quienes deseen caminar, trotar o simplemente convivir en un ambiente seguro y recreativo”, señala la invitación emitida por el Ejército.



Durante el trayecto, se contará con puntos de hidratación para garantizar el bienestar de los asistentes. La Rodada Nacional por la Paz se realizará de forma simultánea en diversas ciudades del país, como parte de una estrategia para fortalecer los lazos comunitarios y abrir espacios de cercanía con las fuerzas armadas.


Las autoridades militares invitaron a la población de Saltillo y sus alrededores a ser parte de esta jornada, destacando que es una oportunidad única para ingresar a instalaciones militares, conocer su funcionamiento y participar en una actividad que une deporte, ciudadanía y valores.


               
               


               

               
               

               
               
               
