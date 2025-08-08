Roban motocicleta en Torreón tras meterse a la cochera de una casa

Un joven lagunero, identificado como Jacobo Antonio Gidi Amaya, por medio de redes sociales, denunció el robo de su motocicleta KTM Enduro, modelo 2020, EXC-F, 4 tiempos 250, color naranja con blanco, la cual adquirió en el mes de enero y cuyo valor comercial supera los 125 mil pesos.

El vehículo, con número de serie VBKEXA400LM127523 y motor L79141445, se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Estrella, de Torreón.

El afectado, quien participaría en el evento de motociclismo y off-road Coahuila 1000, relató que debido al robo tuvo que presentarse en un RZR.

La motocicleta, “enterita y nuevecita”, estaba lista para la competencia, pero fue sustraída durante la madrugada del viernes.

Según su testimonio, las personas desconocidas rompieron el candado de su cochera. “No sé qué maquinaria usaron, pero lo hicieron muy silenciosamente. Me imagino que la sacaron empujándola y luego se la llevaron en una camioneta o la encendieron, porque estas motos no usan llave”, explicó.

La denuncia correspondiente ya fue interpuesta y las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el responsable.

Jacobo Antonio ofreció una recompensa a quien aporte información que permita localizarla y pidió comunicarse al número de emergencias 911 para proporcionar cualquier información.

Las autoridades ya realizan las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de la unidad sustraída.