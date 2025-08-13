Policiaca Robos Accidentes viales Fallecimientos SUICIDIOS DETENIDOS

Robos

Roban 39 mil pesos de un negocio en Gómez Palacio

Fue la propietaria del lugar quien se percató a través de las cámaras de vigilancia

(EL SIGLO DE TORREÓN)

(EL SIGLO DE TORREÓN)

EL SIGLO DE TORREÓN

Un ladrón se introdujo a un negocio de la zona Centro de la ciudad de Gómez Palacio donde presuntamente se apoderó de la cantidad de 39 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:00 horas del pasado martes 12 de agosto del año en curso en un minisuper ubicado sobre la calle Madero, al norte del municipio.

Fue la propietaria del lugar quien se percató a través de las cámaras de vigilancia, de la presencia de un sujeto desconocido en el interior del local.

Presuntamente el individuo se apoderó de 39 mil pesos en efectivo y posteriormente se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La parte afectada dio aviso a las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, acudieron al lugar para atender el reporte.


Se montaron recorridos en calles y colonias aledañas en busca del presiento responsable, aunque no se informó sobre alguna detención relacionada con los hechos.


Finalmente, los elementos presentes indicaron a la parte afectada la forma de proceder para interponer la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.


Una vez que se aperture el expediente correspondiente, el Agente del Ministerio Público iniciará con las primeras indagatorias sobre el caso.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Robos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(EL SIGLO DE TORREÓN)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406159

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx