Roban 39 mil pesos de un negocio en Gómez Palacio

Un ladrón se introdujo a un negocio de la zona Centro de la ciudad de Gómez Palacio donde presuntamente se apoderó de la cantidad de 39 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:00 horas del pasado martes 12 de agosto del año en curso en un minisuper ubicado sobre la calle Madero, al norte del municipio.

Fue la propietaria del lugar quien se percató a través de las cámaras de vigilancia, de la presencia de un sujeto desconocido en el interior del local.

Presuntamente el individuo se apoderó de 39 mil pesos en efectivo y posteriormente se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La parte afectada dio aviso a las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, acudieron al lugar para atender el reporte.

Se montaron recorridos en calles y colonias aledañas en busca del presiento responsable, aunque no se informó sobre alguna detención relacionada con los hechos.

Finalmente, los elementos presentes indicaron a la parte afectada la forma de proceder para interponer la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Una vez que se aperture el expediente correspondiente, el Agente del Ministerio Público iniciará con las primeras indagatorias sobre el caso.