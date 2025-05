RM, líder de BTS, lanzan 'Stop The Rain' en colaboración con Tablo

A casi un mes de finalizar su servicio militar, RM, líder de BTS, lanzó una nueva canción en colaboración con Tablo, integrante de Epik High.

El tema, preparado antes de su alistamiento, causó gran impacto entre sus fans por su letra introspectiva, que refleja las emociones y pensamientos personales del rapero.

Epik High ha sido una influencia importante para BTS, y esta colaboración representa un puente entre generaciones del hip-hop surcoreano. RM, conocido por su amor por la música más allá del K-Pop, ha desarrollado una identidad artística sólida en sus proyectos en solitario. Su videoclip “LOST!” fue premiado por su dirección y diseño, lo que refuerza su compromiso con una propuesta creativa profunda tanto a nivel visual como lírico.

Antes de enlistarse, RM admitió haberse distanciado emocionalmente del grupo, confesión que hizo junto a Jimin en una entrevista. No obstante, durante su tiempo en el ejército, ese distanciamiento dio paso a una conexión más fuerte entre los miembros. La música ha sido su forma de desahogo y expresión personal, y “Stop the Rain” no es la excepción. En entrevista con Rolling Stone, Tablo compartió el trasfondo del tema y la cercanía emocional que surgió en el proceso creativo junto a RM.

RM habla del club de los 27

RM y Tablo de Epik High lanzaron "Stop the rain", una emotiva colaboración que aborda sus luchas personales. Aunque la canción fue escrita hace tiempo, RM lo motivó a publicarla. Tablo confesó que la letra parecía un diario íntimo, reflejando momentos difíciles como la polémica sobre sus estudios. RM compartió su temor hacia el "club de los 27", un grupo simbólico de músicos que murieron a los 27 años, lo que conmovió a sus fans. El ARMY expresó su preocupación por los pensamientos del idol, destacando la valentía de ambos al compartir estas emociones a través de la música.