Rinde protesta nueva mesa directiva del Club Rotario Gómez Palacio El Vergel

La nueva mesa directiva será encabezada por Juan Roberto Rodríguez

GUADALUPE MIRANDA

Los integrantes de la nueva mesa directiva del Club Rotario Gómez Palacio El Vergel, que preside Juan Roberto Rodríguez Lazcano, rindieron protesta y recibieron su abotonamiento.

El evento protocolario se llevó a cabo en las instalaciones de Canacintra Gómez Palacio, a donde acudieron representantes de organismo como el Consejo Cívico de las Instituciones, instituciones educativas, así como de las próximas Administraciones Municipales de Gómez Palacio y Lerdo.

La nueva mesa directiva que encabeza Juan Roberto Rodríguez, la integran: Beatríz Escamilla Escobedo, como secretaria; Rocío Calero García, como tesorera; Claudia Astorga Carrasco como Fundación Rotaria; como imagen pública, Susana López Félix; Proyectos de Servicio, Roberto Carrillo Fuentes; a cargo de membresía Juan José Castro Rivera y de administración Jorge Alberto Calero García quienes rindieron protesta y abotonamiento.

Previo a la toma de protesta de la nueva mesa directiva, el presidente saliente Roberto Carrillo, rindió un informe sobre las actividades realizadas durante su año de gestión.

Entre los logros que obtuvo en este año 2024-2025, fue la integración a Furmex que le da la oportunidad de tener acceso a fondos para diversas actividades de apoyo a sectores vulnerables.


También se llevó a cabo la jornada de Salud Visual con apoyo de fondos Furmex y en colaboración con Cáritas Gómez Palacio, en la que se entregaron cerca de 800 lentes a los pacientes que así lo requirieron.


En su mensaje, el nuevo presidente del club Rotario Gómez Palacio El Vergel, recordó a Elsa Carolina Solorio, quien falleciera en este 2025 y quien fuera parte de este Club Rotario.




"Elsa se nos adelantó pero estoy seguro que el legado que nos deja de servicio y de trabajo ahí va a seguir entre todos nosotros… quiero iniciar mi mensaje con unas palabras que marcaron mi vida desde pequeño, mi padre solía decir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y estas palabras no eran un consejo, eran una forma de entender la vida… hoy al asumir la presidencia de este gran Club Rotario hago mías esas palabras y las convierto en la brújula que guiará cada una de nuestras acciones en este año rotario".




               
               


               

               
               

               
               
               
