Rinde informe Leticia Herrera y se despide de su vida política

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, presentó en sesión solemne de Cabildo su Tercer Informe de Resultados de la Administración 2022-2025, en el recién reinaugurado Gimnasio Auditorio Centenario. La glosa la recibió el síndico municipal, Oscar Humberto Alvarado Banda.

Informó que la pavimentación ejercida sumó más de un millón 700 mil metros cuadrados de pavimento en calles, avenidas, bulevares y caminos rurales.

Destacó inversión en agua potable y drenaje sanitario y pluvial. Otros logros son la puesta en marcha de dos nuevos pozos de agua potable en el medio rural, uno en el ejido Jiménez y otro en el ejido Dinamita.

Por primera vez, Gómez Palacio cuenta con un Refugio para Mujeres que viven violencia extrema, una Casa Hogar Regional y una Estancia Infantil Nocturna, además se rehabilitaron y reabrieron unidades deportivas, centros comunitarios y comedores comunitarios.

Destacó el programa de cuartos adicionales, la entrega a miles de familias de calzado escolar confeccionado en la Fábrica de Zapatos que fue rehabilitada por esta administración y que actualmente da empleo a personas con discapacidad.

"Gómez Palacio volvió a brillar, desde el primer día de mi Gobierno atendimos y resolvimos los principales problemas del Municipio, actuando siempre con transparencia, honestidad y eficacia en el uso y aplicación de recursos financieros", dijo la alcaldesa, quien aseguró que su gobierno resolvió problemas históricos.

La alcaldesa habló de su obra más importante en esta administración: "Me siento muy feliz, porque como lo prometí, hoy la reconstrucción integral del Bulevar Rebollo Acosta ¡Es una realidad!, siendo una Obra Magna, emblemática y la de mayor trascendencia en mi Administración".

En la glosa de su informe la edil destacó en materia de obra pública la realización de un millón 300 mil metros cuadrados de vialidades intervenidas y de las cuales El Siglo de Torreón informó en una edición anterior donde se informó de la infraestructura realizada en Gómez Palacio, Herrera Ale agradeció a las autoridades estatales, al gobierno federal, al Ejército Mexicano, el Mando Especial de La Laguna, el 72 Batallón de Infantería, la Guardia Nacional y todas las corporaciones de seguridad por su apoyo y con la misma gratitud se refirió a todos quienes de manera generosa, apoyaron su gestión.

Una mención especial fue para Fundación Chilchota, principalmente por la donación de agua a través de los dos pozos que se encuentran al este de la ciudad hasta la rehabilitación total del Gimnasio Auditorio Centenario.

Cierra Ciclo en Política

La alcaldesa, Leticia Herrera, agradeció el apoyo de toda su familia, de sus hermanos Ernesto y Carlos Herrera Ale y mandó un beso "hasta el cielo" a su padre, Carlos Herrera Araluce. Su madre, Vilma Ale, se emocionó mucho con el mensaje de la presidenta municipal, quien también agradeció a sus hijas su paciencia por sus ausencias y señaló que ahora ya tendrá tiempo pues expresó que con el término de esta administración también cierra un ciclo en su vida política.

"Hoy con poco más de 25 años de trabajo ininterrumpido, cierro un ciclo en mi vida política y de servicio público. Lo concluyo con la frente en alto, con la seguridad de mirar a cada uno de ustedes de frente y a los ojos, convencida de que dejé lo mejor de mí, siempre velando por el bien de todos ustedes".

Posteriormente, ante medios de comunicación señaló que después del 31 de agosto, cuando concluye formalmente su gobierno buscará descansar, pues reconoció que de las tres administraciones que ha tenido esta fue la mas compleja y por diversos temas. "Cierro el ciclo político, después de toda una vida".

Respecto a la nueva presidenta electa, Betzabé Martínez, dijo que está segura que hará un buen trabajo, pues la considera sensata, de buen carácter, voluntad "y con ganas de servir y de continuar con lo bueno que se ha hecho en Gómez Palacio".

Finanzas

En el documento de su Informe, destacó la confianza de los ciudadanos a su gobierno, pues la recaudación del Impuesto Predial correspondiente únicamente al mes de enero de 2025 que fue por mas de 77 millones de pesos superó el total recaudado durante todo el año 2022, que fue de poco mas de 73 millones de pesos.

En entrevista, la edil señaló que dejará "cero deudas a proveedores, excepto el adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad. No hay municipio que pueda pagar esas cantidades de luz, nos han tratado muy bien pero tienen que entender que no podemos ni tenemos, solamente que les dé la Presidencia y Sideapa".

Reconocimientos

Este año el Archivo General de la Nación reconoció al gobierno de la alcaldesa, Leticia Herrera, por el trabajo realizado para modernizar y fortalecer el Archivo Municipal.

Con el programa "Hombre Aliado" Gómez Palacio fue referente nacional al sumar y concientizar a mas de 25 mil hombres quienes hoy están dispuestos a denunciar cualquier acto de violencia ejercido contra una mujer. Este programa fue replicado en otros municipios y llevado a petición de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, a otras entidades del país.

En el mismo tema, de las 27 medidas establecidas en el tercer resolutivo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), se dio cumplimiento puntual a las 10 acciones que competen directamente al municipio de Gómez Palacio.

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) otorgó un reconocimiento a la Unidad de Transparencia del Municipio de Gómez Palacio pues de 505 solicitudes, un total de 495 se atendieron de manera satisfactoria.

Apoyo ante la tragedia

En mayo de 2024, los habitantes del ejido El Vergel vieron amenazada su seguridad y patrimonio debido al desbordamiento del canal de riego que atraviesa la comunidad. De inmediato, la Dirección de Protección Civil encabezó un operativo en el que participaron Servicios Públicos, Sideapa, Sideapaar, Obras Públicas, Bienestar Social y DIF Municipal, quienes trabajaron durante varias semanas para garantizar seguridad, alimentación, vestimenta y apoyo emocional a las familias afectadas. Fundación Chilchota asumió el compromiso de reconstruir 12 viviendas que fueron completamente destruidas por esta tragedia.

Equipamiento a Policía Desde el inicio, su gobierno trabajó en el fortalecimiento del equipamiento operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Uno de los logros más significativos fue el incremento del parque vehicular de la corporación, el cual alcanzó las 80 unidades, gracias a la donación de 23 patrullas por parte de la iniciativa privada y 6 en comodato del Gobierno del Estado. Asimismo, se puso en operación un vehículo blindado, táctico Black Mamba, incorporado a las tareas de patrullaje, contención y operativos especiales.