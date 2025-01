¿Ricardo Peralta estará en La Casa de los Famosos All-Stars ?

Ricardo Peralta, conocido por su participación en Pepe y Teo, sigue enfrentando los ecos de su paso por La Casa de los Famosos México. Con el objetivo de reconectar con su público y recuperar su imagen, el influencer ha lanzado nuevos proyectos que exploran las lecciones y retos que vivió durante y después del reality.

Recientemente, Ricardo estrenó el documental Esta historia ya se contó en su canal de YouTube. En esta serie, aborda de manera honesta los momentos más polémicos de su participación en el reality, así como los desafíos emocionales y profesionales que le siguieron.

¿Regresaría a otro reality?

Durante una entrevista con Yordi Rosado en Exa, Ricardo reveló que Telemundo lo contactó para participar en la edición All-Stars de La Casa de los Famosos. Sin embargo, dejó claro que no está listo para volver a ese tipo de formatos.

“Sí, me llamaron, pero dije: ‘Ay, no, hermosas, ahora apenas me estoy curando’”, respondió Ricardo entre risas. Aunque agradeció la invitación, mencionó que no desea enfrentar nuevamente la presión emocional que vivió en el pasado.

Por su parte, su amigo y colega César Doroteo comentó en tono de broma: “Si vuelves a entrar, yo renuncio. Bueno, a lo mejor esa es la cura: volver a estar”. Sin embargo, Ricardo reafirmó su postura: “No creo. Ahora entiendo mejor cómo funciona todo, pero no estoy listo, Yordi”.

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ricardo ha pasado por un periodo de reflexión que lo ha llevado a replantearse su camino profesional. Aunque en este momento ha rechazado la oferta de Telemundo, no descarta participar en proyectos similares en el futuro, siempre que se sienta emocionalmente preparado para hacerlo.

Con este nuevo capítulo, Ricardo busca reconstruir su relación con su público, mostrar una versión más auténtica de sí mismo y seguir explorando formatos que le permitan conectar desde una perspectiva más personal y madura.