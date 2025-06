Ricardo Peláez exige pacto de caballeros ante posible regreso de un entrenador a la Liga MX

La posible reincorporación de Fernando Gago al futbol mexicano ha generado un debate intenso. Mientras algunos ven con buenos ojos que tome las riendas de algún equipo, otros prefieren que se le niegue esa oportunidad, debido a la controversia que dejó tras su salida de Chivas.

Ricardo Peláez, ante la posibilidad de que Gago se integre a Necaxa, pidió que se reactive el llamado pacto de caballeros, un acuerdo informal pero con gran peso histórico en la Liga MX. Este pacto consiste en que los directivos de los clubes se comuniquen y lleguen a consensos para decidir sobre fichajes y movimientos, respetando ciertas reglas no escritas para mantener la armonía entre equipos.

“Es necesario que regrese el pacto de caballeros, por piedad. Que los presidentes hablen directamente y piensen en lo mejor para la industria... Un entrenador que actúa así debería esperar al menos tres años para volver, no medio año,” expresó Peláez durante una entrevista en ESPN.

¿Qué es el pacto de caballeros en el futbol mexicano?

El pacto de caballeros es una práctica no oficial que funciona como un código de conducta entre los clubes de la Liga MX. Su objetivo es coordinarse para respetar acuerdos previos, evitar conflictos y asegurar que las transferencias o movimientos de jugadores y entrenadores se realicen con respeto y consenso. Aunque no está plasmado en ningún reglamento, ha sido una tradición que influye fuertemente en las negociaciones. No obstante, también ha sido criticado por limitar la libertad profesional y favorecer intereses de los directivos más poderosos.

El conflicto tras la salida de Gago

Fernando Gago dirigió a Chivas en 2024, pero su salida generó polémica debido a que decidió marcharse cuando recibió una oferta de Boca Juniors, club donde comenzó su carrera como futbolista. Su salida fue cuestionada porque él mismo negó tener conversaciones con otro equipo antes de irse.

Su etapa en Boca Juniors no fue favorable: después de perder contra River Plate y ser eliminado en la Segunda Ronda de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, Gago fue cesado.