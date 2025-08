Ricardo O’Farrill y Mau Nieto se reencuentran en podcast después de dos años de su conflicto

A poco más de dos años de la discusión entre Ricardo O'Farrill y Mau nieto, parece que la situación entre ambos mejoró, Ricardo visitó el programa "El Búnker", conducido Mau nieto y Roman Torres, donde hablaron de diferentes temas

Todo comenzó en abril del 2023, durante el fin de semana de la boda entre Mau Nieto y Carla Fernández, Ricardo tuvo algunos inconvenientes con el comediante Daniel Sosa, durante la boda de Nieto.

Eso dio lugar a una serie de acontecimientos: Ricardo acusó a Sosa y Nieto de amenazas de muerte, realizó declaraciones contra figuras públicas, exhibió conductas intensas e incluso llegó a ser internado. Sin embargo, luego se confirmó que todo lo sucedido fue consecuencia de un brote psicótico.

¿Qué dijeron durante la entrevista?

En el programa Nieto comentó que una de las situaciones que le ayudó a bajar su consumo de alcohol fue toda la situación de Ricardo. "O sea, hubo un momento en el que varios comediantes que estábamos en la misma agencia, junto con Richie, nos reunimos vía Zoom, y todos dijimos ‘ya vieron, o ya vimos todos que grabar los contenidos hasta el cu**, y todo el tiempo estar tomando, ven como si hay consecuencias’", argumentó.

Cada uno contó cómo empezaron la serie de conflictos, Mau comentó que días antes vio actitudes raras e incluso sabía que Ricardo se había peleado con otros comediantes, y el día de la boda no supo nada de él.

O'Farrill también aceptó que el consumo de alcohol afectó su día a día, un año antes de la boda hubo situaciones y conflictos que fueron focos de alarma que provocaron el brote psicótico: falta de sueño, ideas intensas relacionadas a la muerte, miedo e incluso mencionó que existió "un cuaderno de las demandas", después del brote.

Dos años después del incidente Mau buscó a Ricardo para arreglar y "soltar" todo lo que necesitaba, comentó que la terapia fue de mucha ayuda y le ayudó para desearle lo mejor a Ricardo pese a lo que vivieron.

En ese sentido, Ricardo habló sobre el momento en el que llegó a la boda. "Yo sabía que no le quería hablar a Isabel, a Rodrigo, a Karla, por traidores una ver** así, ridículo". De igual manera, dijo que no se arrepiente de lo que pasó, porque no sabe cómo hubiera parado.

"Ya era yo una persona muy egoísta, estaba yo en un ciclo de egoísmo personal […] Yo decía, me voy a cortar la vida, porque la vida es horrible, entonces yo voy a meterme todo"; comentó.

Por su parte, Nieto pensó que su carrera se había arruinado, "Me tumbaste la carrera, una imagen negativa de mí, dijiste cosas de todo el mundo yo dije, esto va a valer ver**, y ese era como mi dolor".