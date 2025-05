Ricardo Garduño busca ser Ministro de la Suprema Corte con perspectiva de género

El magistrado Ricardo Garduño Pasten, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compartió su trayectoria, su visión sobre el sistema penal en México y su compromiso con una justicia con perspectiva de género. Garduño se definió como un hombre forjado desde abajo.

Ricardo Garduño Pasten es una persona a quien nunca le han regalado algo (…) soy alguien que es producto de la lucha”.

Originario del norte del Estado de México, relató cómo gracias a sus maestros decidió salir de su comunidad en Jocotitlán para estudiar en Toluca, pese a las limitaciones económicas. “Decido ir a estudiar a la ciudad de Toluca con muchas cuestiones en contra y la primera, la económica (…) Hoy soy doctor en Derecho (…) y comienzo una carrera que hoy ya es cercana a los 30 años”. Ha recorrido múltiples centros penitenciarios del país como funcionario judicial, lo que considera una base sólida para aspirar a la Corte.

“Te puedo decir que tengo un termómetro real de cómo está el Derecho penal en México, veo que hay un problema en esa interpretación de la norma penal, que existe una exigencia y un reclamo porque hay impunidad o porque hay sanción a personas inocentes.”.

Una de las propuestas centrales de su candidatura es impulsar la perspectiva de género en la impartición de justicia: “Sí voy a defender y desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada mujer va a tener a un juzgador que cuando analice un caso va a revisar qué hay atrás de una de ellas, sea señalada como responsable de un delito o sea señalada como víctima”.

Garduño subrayó que su compromiso con las mujeres no es simbólico ni reciente.

“La perspectiva no sólo es doctrinaria, no sólo está en libros, el problema es ejecutarla”. Recordó casos donde mujeres fueron injustamente detenidas o no pudieron hablar por temor.

También abordó la creciente necesidad de atender el ámbito digital con perspectiva penal, especialmente por los riesgos que enfrentan mujeres y adultos mayores.

“Tu vida puede estar tan vulnerable como un error que puedas cometer al manejar un teléfono celular (…) la población que más está en riesgo es nuestra población adulta mayor (…) se quedan sin su pensión”.

Respecto a los jóvenes, llamó a involucrarse en el proceso democrático. Añadió que esta elección impactará su futuro: “Los ministros por los que tú votes, cuando tú tengas 32 años todavía van a seguir (…) así de importante es para los jóvenes”.

Finalmente, explicó que aparecerá en la boleta electoral con el número 47, invitando a las personas a revisar su perfil y ejercer su voto.

