Ricardo Acosta regresa con concierto al Teatro Isauro Martínez

Responde la llamada mientras se dirige a un concierto en el Palacio Clavijero de Morelia. El compositor y pianista lagunero Ricardo Acosta se alista para presentar un recital a piano el próximo sábado 12 de abril, en punto de las 20:00 horas, en el Teatro Isauro Martínez (TIM), esto como parte del Festival de Música de Cámara organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

Será una noche dedicada completamente a las sonatas para piano de Ludwig van Beethoven. El repertorio se compone de tres obras: Sonata quasi una fantasia op. 27 no. 1 en Mi bemol mayor, Sonata quasi una fantasia op. 27 no. 2 en Do sostenido menor y Sonata op. 106 en Si bemol Hammerklavier.

"Beethoven ha sido una constante en mi carrera; desde chiquito oía mucho las sinfonías, los conciertos para piano. Entonces es algo que, cuando se me propuso el proyecto, rápidamente dije que sí. Es de los compositores que más disfruto tocar".

Si bien las dos primeras sonatas son hermanas y poseen pasajes interesantes, Ricardo Acosta considera que la Hammerklavier es la más complicada de las tres.

"El nombre viene del tipo de técnica que se requería para tocarla, porque es un piano más grande, más sonoro, con mucho más potencia, que era lo que Beethoven buscaba con esa pieza.

Además de Torreón, la reciente gira de Ricardo Acosta por México ha contemplado a las ciudades de Toluca y Morelia (donde ya se presentó), y Tuxtla Gutiérrez (donde tendrá fechas el 15 y 16 de abril).

"Son momentos de mucha experiencia, lo cual es bueno. Un músico que no se mueve no crece. De repente hay desaciertos, pero yo me siento muy a gusto con lo que estoy tocando, componiendo, dirigiendo. Y es una búsqueda sin fin; siempre estoy practicando, analizando, estudiando piezas. Yo no soy de la idea de que llega un punto en que un músico o un artista dice 'ay, ya llegué al nivel perfecto'. No, no, siempre se puede más, siempre todo va fluctuando".

Actualmente residente en Berna, Suiza, donde dirige la Konzertum Orchestre, Ricardo Acosta estrenó el año pasado El perro perdido (2024), su primera ópera, y meses después recibió la Medalla Magdalena Mondragón por parte del Ayuntamiento de Torreón.

Asimismo, en la actualidad continúa dando clases y espera regresar a la urbe lagunera durante la segunda mitad del año, para volver a presentarse con otro grupo de sonatas de Beethoven. Tampoco descarta descansar y escaparse de vacaciones a algún lugar desconocido.

La entrada al recital tendrá un precio general de $50 y los boletos ya están disponibles en la plataforma NewTicket.com.mx.