Revive escena del metal gótico en La Laguna

Entre el bullicio de un público emocionado y siendo las 9:00 de la noche del viernes 20 de junio, el silencio se hizo presente por unos segundos en el escenario del Poliforum de Torreón, para dar la bienvenida a las emblemáticas voces de Lacrimosa.

Por primera vez en Torreón, la famosa banda alemana de metal gótico, Lacrimosa, llegó a la región para regalar a sus seguidores y miembros de la escena en La Laguna, una noche que quedará en la memoria de muchos.

Entre sombras y luces, Tilo Wolff y Anne Marjanna Nurmi, no solo entregaron una espectacular noche este viernes con su World Lament Tour, sino que con sus voces, melodías y letras, evocaron a la nostalgia de varios de los presentes, pues el éxito de la banda data de los años 90, volviéndose uno de los grupos más representativos del metal gótico en los ya lejanos pero queridos inicios de los años dos mil.

Avalon fue el tema de apertura para el gran concierto, mismo con el que el público se estremeció de emoción al escuchar las voces de Tilo y Anne.

Bajo una tenue capa de luces azules que destacaba entre la oscuridad del escenario, llegó el turno de Der Morgen danach, el cual, tras una suave melodía, dio paso a la misteriosa y profunda voz de Tilo Wolff.

Un cúmulo de emociones hizo vibrar al público con cada uno de los temas que la banda del ‘arlequín’ interpretó durante el concierto.

Temas como Not Every Pain Hurts, Liebe Über Leben, Lament y Celebrate the dark, no se hicieron extrañar, pues fueron algunos de los primeros en escucharse.

La emotiva noche concluyó con los temas de Memoria y Lichtgestalt, para finalmente despedirse con Punk & Pomerol, tal como se mencionó en el programa que se les entregó a los asistentes antes de comenzar el concierto.

Sin embargo, ante la emoción e insistencia del público, sorprendieron al complacerlos con la canción Copycat. A las 23:30 horas, la mágica noche llegó a su fin.

Lacrimosa, que se encuentra actualmente con su gira mundial, World Lament Tour, se ha estado presentando en otros estados de la república como Durango, Jalisco y Zacatecas.

La banda fundada en 1990 por Tilo Wolff, mezcla diversos estilos como el neoclasicismo, y toques de folk, además de la combinación de diversos instrumentos orquestales como flautas, órganos, trompetas y violines.