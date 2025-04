Revisarán desde Jueves Santo a 120 vendedores ambulantes previo a Viacrucis del Viernes Santo

Para el Viacrucis viviente del Santuario de Cristo Rey se han expedido 120 permisos para vendedores ambulantes que comercializan artículos religiosos y alimentos, con preferencia para los laguneros y sobre todo, para los habitantes de este sector, ubicado a las faldas del cerro de las Noas.

Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, dijo que ya se les asignaron lugares y se les está invitando a que cubran el pago de su permiso temporal, que tiene una duración de tres días.

"Se les da preferencia a los comerciantes laguneros y sobre todo, a la gente que vive ahí mismo, que están aprovechando esta fecha para sacar sus productos ahí a vender, que invierten y van a comprar productos de tipo religioso, es donde aprovechan ellos para vender, entonces definitivamente se les da preferencia a esa gente, a la gente local", comentó.

Señaló que se ha buscado ordenar a estos vendedores, invitarlos a que no obstaculicen el paso y que permitan el desarrollo de la representación, que no invadan, que no se crucen, que dejen libres las vialidades.

"Que trabajen, pero que no invadan más espacios de los que están autorizados", dijo.

Serán más de mil elementos de las diferentes corporaciones municipales, estatales y federales así como de instituciones de salud y voluntarios, los que participarán en el operativo a desarrollarse desde el Domingo de Ramos. Tan solo para el Viernes Santo se espera la presencia de entre 40 mil hasta 45 mil personas.

Se contará con seis módulos de atención durante todo el recorrido, que habrá de iniciar en la parte baja del cerro y culminará en el área del estacionamiento. Además, se tendrá una línea de seguridad con la intención de que todo se desarrolle con calma.