Revisarán calidad de pintura en Corredor Matamoros

El director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dijo que la empresa encargada de la obra del Corredor Matamoros, ya mandó revisar el lote de la pintura que se utilizó para este proyecto y que la enviarán a un laboratorio para analizar la calidad de la misma, por lo que se espera que los resultados estén listos el jueves de esta semana.

La semana pasada, un grupo de vecinos de la zona Centro se inconformó porque todavía no se inaugura la obra y la pintura que se colocó sobre la ciclovía se encuentra craquelada, es decir, con grietas y/o cuarteada. Los quejosos, desconocen si el material que se utilizó presenta una baja calidad o si debe a una mala aplicación del producto.

El funcionario comentó que detectaron cinco puntos de la ciclovía donde hubo movimientos atípicos que provocaron el craquelado de la pintura, pero que no representan ni el 3 por ciento de los trabajos totales.

Citó como ejemplo que entre los detalles, se observó que hubo un movimiento con un tanque estacionario de gas y que al tratarse de pintura termoplástica y tener un gran peso, se generó el quiebre de la misma. En otro caso, se hizo una mudanza y el vehículo se subió a la ciclovía.

“Obviamente el 100 por ciento va a quedar bien, no la vamos a aceptar así, no tiene porqué estar así. Es un tema de reparación, como no está entregada (la obra) hasta el momento, y a partir de ahí (de la entrega) empiezan 18 meses de garantía como fianza, entonces no tenemos ningún problema en ese sentido.

Como en todas las obras, yo siempre lo he dicho, una obra abierta, no entregada, es una obra que todavía sigue teniendo movimientos atípicos, trabajos atípicos, no sé si una retroexcavadora pasó por ahí, al ser obra abierta, todavía hay movimiento de maquinaria pesada. Por ejemplo, la semana pasada nos chocaron un bolardo una persona que se echó de reversa, ya lo reparamos dentro de la garantía, tenemos que seguir trabajando en ese sentido”, detalló.

‘NO HAY QUE MAGNIFICARLO’

Von Bertrab Saracho dijo que no tiene ningún problema en que se señale el tema de la pintura en la obra del Corredor Matamoros, pero que no hay que magnificarlo.

“Se ha querido magnificar como que todo está mal y creo que no es así, los vecinos al contrario, están en buena disposición, yo le he caminado casi diario, escuchando a los vecinos, nos han hecho algunas puntualidad en el tema de por ejemplo algunas bardas que tenían grafiti, ya las pintamos, algunos temas de publicidad que sigue la gente poniendo en los postes, lo estamos retirando diariamente, yo creo que no hay que magnificar las cosas, hay que cada quien hacer lo que nos toca.

El ciudadano totalmente de acuerdo en que nos señalice, la prensa igual, pero tampoco magnificar como que si la obra no vale la pena o la pintura no tiene las características necesarias, creo que hay situaciones puntuales en cada caso que serán resueltas y si en algún momento, la pintura se detecta que está de mala calidad, la opción será retirarla toda y que la vuelvan a reparar o poner bajo garantía sin ningún costo para el Municipio”.

El funcionario recordó que entregada la obra, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. La garantía, consta de un periodo de 18 meses después de la recepción de los trabajos, según establece la propia Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Coahuila.

“Es importante puntualizar que por eso el Municipio de Torreón no da ninguna obra directa, todas son bajo contrato, todas y cada una de ellas, aunque sean 100 mil pesos, tiene un contrato donde presentan fianzas de cumplimiento por 18 meses”.

Respecto a si la obra se inaugurará en este mes de febrero, el director de Obras Públicas dijo que espera que sí, aunque es algo que sale de su control pues a él le pasan la parte operativa.

“Podemos decir: ‘estoy listo por parte de Obra Pública, sí’, pero por la parte social todavía no está lista porque no está lista, todavía voz y datos y la Comisión Federal de Electricidad, que no corresponde a Comisión Federal, debo de ser muy claro, Comisión Federal nos está dando los permisos a la empresa constructora y a los contratistas que están haciendo estos suicheos, les está dando los permisos correspondientes, no corresponde a Comisión pero pues es un tema de energía eléctrica”.