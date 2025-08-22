Revisará EUA 55 millones de visas de trabajo

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves que está revisando a más de 55 millones de personas que cuentan con visas vigentes de Estados Unidos por posibles violaciones que podrían llevar a la deportación, marcando una creciente represión sobre los extranjeros que tienen permiso para estar en la nación.

El Departamento de Estado dijo que todos los titulares de visas de Estados Unidos, que pueden incluir turistas de muchos países, están sujetos a una "evaluación continua" con el objetivo de detectar cualquier indicio de que podrían ser inelegibles para obtener el permiso de entrar o permanecer en Estados Unidos.

Si se encuentra tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa está en Estados Unidos, estará sujeto a deportación.

Desde que Trump asumió el cargo, su gobierno se ha centrado en deportar a los migrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, así como a los titulares de visas de estudiante e intercambio de visitantes. El nuevo lenguaje del Departamento de Estado sugiere que el proceso de evaluación continua, que los funcionarios reconocen es laborioso, es mucho más amplio.