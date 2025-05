Revelan presunta amenaza para Mónica Garza del vocalista de Los Tucanes de Tijuana

La periodista Mónica Garza relató recientemente uno de los momentos más tensos de su carrera profesional: fue amenazada por un vocalista de música grupera luego de confrontarlo durante una entrevista para el programa Historias Engarzadas. El motivo fue una investigación de la DEA relacionada con los narcocorridos que interpretaba su agrupación.

Aunque Garza no reveló el nombre del cantante ni de la banda, el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga retomó el testimonio en su canal de YouTube y aseguró que se trataba de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, conocidos por sus canciones que hacen alusión al crimen organizado.

La información fue rescatada de un fragmento del pódcast Perversiones de un café, conducido por Antonio Castañeda, donde Garza narró el episodio. Durante la entrevista, ella presentó al vocalista información de una investigación que la agencia estadounidense había iniciado sobre la agrupación.

"Hace algunos años, durante la grabación de un capítulo de Historias Engarzadas con una banda grupera, le saqué al vocalista una investigación que había levantado la DEA sobre ellos, porque cantaban corridos dedicados a cierto personaje", relató Garza.

El momento más incómodo ocurrió tras finalizar la entrevista, cuando se tomaban una fotografía:

"Este personaje me dijo, como en secreto: ‘Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’", recordó.

Pese a la amenaza, Garza afirmó que este tipo de advertencias no la hicieron retroceder, sino reafirmar su compromiso con el periodismo crítico y la libertad de expresión.

"Esa fue una de las primeras amenazas que recibí por hacer mi trabajo. La decisión más importante es no autocensurarse, no tener miedo a preguntar, exhibir o cuestionar. Esa es la verdadera batalla en favor de la libertad de expresión", aseguró.

La declaración cobra relevancia en medio del debate sobre los narcocorridos en México, un subgénero del regional mexicano que ha sido objeto de censura en distintos estados del país. Aunque artistas como Natanael Cano defienden el derecho a interpretar estos temas, otros los consideran una forma de apología del crimen.

Los Tucanes de Tijuana, señalados en distintas ocasiones por sus letras alusivas a capos del narcotráfico, han enfrentado restricciones en diversas entidades, incluyendo vetos para presentarse en vivo.

Hasta el momento, Mario Quintero no ha respondido a las declaraciones ni a la interpretación que hizo Alejandro Zúñiga sobre el testimonio de Mónica Garza, quien actualmente forma parte del equipo informativo de ADN 40, la plataforma de noticias de TV Azteca.