Revelan inminentes salidas en el programa Sale el Sol

El tema de los contratos en Sale el Sol vuelve a ser noticia, luego de que se revelara que algunos integrantes habrían sido obligados a permanecer en el matutino debido a compromisos contractuales, pese a que sus proyectos originales fueron cancelados.

Ahora, sus días en el programa estarían contados, según lo adelantó Álex Kaffie. En los últimos años, Sale el Sol ha enfrentado una serie de cambios en su elenco, con la llegada de Mauricio Mancera y Gaby Ramírez, así como la incorporación del productor Dio Lluberes, quien dejó su puesto a finales de 2024.

Sin embargo, nuevos rumores aseguran que más modificaciones se aproximan, ya que algunos talentos no habrían entregado los resultados esperados, lo que pondría en riesgo su permanencia en el programa.

Durante su emisión más reciente de Sin lisonja, Álex Kaffie adelantó que las bajas iniciarían en junio de 2025. El primero en la lista sería el productor Adrián Patiño, exintegrante de Venga la Alegría, quien, según Kaffie, no cumplió con las expectativas.

"Ya está la cuenta regresiva. En Sale el Sol su presencia estorba. Se ha convertido en un aviador, porque desde hace tiempo su presencia no construye y es un cero a la izquierda... Me refiero al productor Adrián Patiño. Su contrato caduca en junio y no hará historia", declaró Kaffie.