Revelan incómodo momento que vivió Ángela Aguilar por pregunta sobre Nodal y Cazzu

Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se revelara un tenso episodio ocurrido durante su entrevista en el programa Don Cheto. Según el locutor y productor Said García Solís, la cantante se habría incomodado cuando se le preguntó sobre Christian Nodal y su expareja, Cazzu, con quien el cantante tuvo una hija.

En una conversación reciente con el youtuber Mono Miguel, García Solís recordó la incómoda situación que vivió con la intérprete en 2023. Según relató, la pregunta sobre su relación con Nodal y la controversia en redes sociales generó una fuerte reacción de su equipo, en particular de su mánager, Lucía, quien intentó detener la entrevista en plena transmisión en vivo.

"Le dije: ‘Oye, la gente te está atacando mucho después de lo de la argentina y varias cosas, ¿qué le dices a la gente?’", contó García Solís. En ese momento, la mánager intervino y advirtió que si se continuaba con el tema, la entrevista se daría por terminada.

Pese a la intervención de su equipo, Ángela Aguilar optó por responder la pregunta, aunque su declaración fue breve y sin mayores revelaciones. Aun así, el locutor destacó su disposición a contestar, ya que consideró que no abordar el tema habría hecho que la entrevista quedara incompleta.

"Si no hago las preguntas del momento, yo me voy a ver hipócrita y poco profesional. Mi intención no era juzgarla, solo darle el espacio para compartir su versión. No tocar el tema me haría ver mal a mí como entrevistador", explicó García Solís.

El reclamo tras la entrevista

Después del incidente, el locutor no dudó en enfrentar a la mánager de Ángela Aguilar por su intento de censurar la entrevista.

"Terminando la entrevista fui con Lucía y le dejé claro: ‘En mi programa, la entrevista solo la terminamos Don Cheto y yo. Si la próxima vez traes a un artista, que venga preparado para responder o mejor no lo traigas. Y si lo único que buscas es publicidad, págala’", relató.

Tiempo después, García Solís volvió a coincidir con la cantante y le preguntó en tono de broma: “¿Ya no me odias?”, a lo que él mismo aclaró que nunca tuvo una mala intención, sino que simplemente estaba cumpliendo con su trabajo, aunque el equipo de la artista no facilitó las cosas.