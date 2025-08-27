Revelan delicado estado de salud del cronista Emilio Fernando Alonso

Emilio Fernando Alonso es una de las voces más respetadas en el periodismo deportivo. El cronista cautivó a más de uno con su formar de narrar futbol, lo que lo llevó a ser parte de dos de las televisoras más importantes del país.

Actualmente, Emilio se encuentra en TUDN, donde sigue dando cátedra cada que le toca estar detrás de un micrófono. Lamentablemente, se dio a conocer recientemente que está atravesando un momento complicado de salud.

Emilio Fernando Alonso ingresó de emergencia a un hospital. Si bien en Televisa, empresa en la que trabaja actualmente no ha dado ningún tipo de declaración, fue un amigo cercano quien dio detalles de su estado de salud.

El también periodista Julio Palacios Márquez reveló en sus redes sociales que el comunicador de TUDN fue ingresado grave el pasado 19 de agosto, pero no dio más detalles del tema.

"De todo corazón deseamos lo mejor para nuestro querido amigo, Emilio Fernando Alonso, quien pasa por momentos delicados de salud. Pero la oración y la palabra del Señor todo lo puede. Y más cuando se hace con mucha fe. Ánimo, Paty y amigos Alonso. Emilio es un roble y seguramente superará esta y muchas más", escribió Palacios en mensaje directo a la esposa de Emilio Fernando, Patricia Pineda.

Apenas se supo de la información los miles de seguidores de Emilio Fernando Alonso mostraron su apoyo y esperaban tener más información al respecto, pero ésta llegaba a cuentagotas.

No obstante, un mensaje calmó las aguas, debido a que la pareja del experimentado comentarista dijo que con el paso de los días su estado de salud ha ido mejorando, aunque todavía no libraba esta batalla.

"Gracias amigos todos por sus oraciones y buenos deseos, Emilio va mejor y con el favor De Dios libraremos otra batalla más", comentó Patricia Pineda, esposa de Emilio Fernando Alonso.