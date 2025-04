Revelan cuánto dinero tenía delegado el IMSS en Tamaulipas cuando fue detenido

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García, aseguró esta mañana de lunes que el delegado estatal del IMSS, José Luis Aranza Aguilar, cuando ocurrió su detención lo primero que dijo del dinero fue lo siguiente: "Él lo primero que dijo es que, eso no es mío. De que estaba ahí, ahí estaba".

¿Cuál es el estatus de los elementos?

"Están trabajando normalmente".

¿Están suspendidos?

Risas del secretario, "es la primera vez que me hacen la pregunta, disculpen, pero le voy a contestar al compañero. No, no están suspendidos, están en actividades normales , ellos participaron en un incidente y ya la Fiscalía está llevando a cabo la indagatoria".

¿Por qué se ven más elementos en las imágenes secretario?

"Porque después de que hubo el incidente al momento de estar llevando a cabo la revisión, los Linces pidieron apoyo por las circunstancias que se estaban dando y entonces acudieron prácticamente todas las unidades que estaban en el primer cuadro (de la ciudad), tanto de género como de la coordinación estatal, todos estos agrupamientos, y esto hace fue lo que hace que cuando hicieron acto de presencia elementos otras autoridades de la Guardia Estatal, de mayor jerarquía, normalizaron", explicó.

¿Se habla de que le sembraron el arma?

"Eso es lo que está en la indagatoria y lo que la Fiscalía tendrá que esclarecer".

¿Cuánto era?

"298 mil pesos", respondió Chávez cuando fue abordado por la prensa, en el marco de la ceremonia de Honores en esta capital.

En referencia a los hechos, el secretario de Seguridad Pública reveló que fueron dos elementos del Agrupamiento Motorizado Linces, quienes hicieron la revisión directamente.

¿Por qué lo llevaron al palacio de gobierno?

"Porque no se consideró que hubiese un acto delictivo, el señor es de procedencia naval, y la cantidad, siendo el delegado federal del IMSS pues la cantidad de dinero no está estipulado la cantidad que alguien pueda trasladar".

¿Cuánto era?

"298 mil pesos", respondió Chávez cuando fue abordado por la prensa, en el marco de la ceremonia de Honores en esta capital.

En referencia a los hechos, el secretario de Seguridad Pública reveló que fueron dos elementos del Agrupamiento Motorizado Linces, quienes hicieron la revisión directamente.