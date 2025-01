Retrasan de nómina en Madero tras detectar 'aviadores'

El mensaje del alcalde de Francisco I, Madero, Félix Ramírez Hernández, “el que no trabaje no cobra”, esto luego de que se detectara a personal que acudía a laborar de forma irregular o bien que no fue localizado en su supuesto lugar de trabajo, fue lo que motivó el retraso en el pago de la primera quincena de enero, hecho que generó molestia sobre todo en quienes no han dejado de laborar.

Así lo dio a conocer en entrevista el edil, quien dijo que al momento cerca de un 20 por ciento de los trabajadores, son los que no han recibido su pago, de los cerca de 300 trabajadores municipales.

“Estamos checando lo que viene siendo el padrón de trabajadores y lógicamente también la nómica. Entonces hemos estado haciendo varios movimientos, ingresando a la gente que son de Servicios Públicos, de Seguridad, priorizando pero la próxima semana vamos a tener el total de la gente con su pago quincenal”, aseguró el edil.

Aunque reconoció que de realizar el pago la próxima semana, se acumularía con el pago de la segunda quincena del mes de enero, a lo que aseguró que se cubría el pago correspondiente.

“- Alcalde, ¿Entonces se le van a juntar dos quincenas?,- Posiblemente, pero vamos a tener que solventar todos los compromisos de esta Administración, nada más”, dijo el alcalde.

Si bien, no dio a conocer el monto que se requiere para cumplir con el pago de la nómina, mencionó que será con parte de las Participaciones que recientemente se recibieron, como se habrá de cubrir.

“Pues lo qué pasa es de que apenas nos llegó una participación, entonces de esa participación lógicamente es una parte es para nómina y hemos ido resolviendo temas, como el arreglo de los camiones de la basura, de las patrullas, el combustible diario para las unidades de protección civil, de bomberos…”, detalló el alcalde.

Ramírez dijo que aún no se tiene una cifra exacta de cuántos trabajadores fueron detectados como “aviadores” o bien con una asistencia irregular, pero aseguró que ellos no habrán de recibir pago alguno.

“Bueno si ha estado haciendo un estudio de personase que trabajaban, que iban un día así y un día no, entonces pues estamos respetando nada más a la gente que está activa … Ahorita no tengo el dato todavía exacto, tengo gente trabajando en eso checando el padrón de trabajadores y lo que es la nómina, pero todos los que están activos trabajando son los que ya recibieron están recibiendo su pago, por ahí nos falta un pago de los pensionados del sindicato y son los que tenemos próximos a pagar”, aclaró el alcalde.