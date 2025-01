Retos de lectura

Inició el año y con ello recomienzan para muchas personas su lista de retos, con todo lo que no pudieron hacer los años anteriores, todo lo que ha estado en espera de sus deseos. Los gimnasios, por ejemplo, se abarrotan en enero, no importa que haga frío. Hemos aprendido que el cambio de año es siempre una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor o para, esta vez, sí hacerlas.

En esta era ultracapitalista hay una fuerte presión por producir, por hacer y por demostrar. En el discurso de éxito personal y autoexigencia ni la lectura se salva. Ahora hay aplicaciones (apps) que resumen libros, para “leerlos”, o más bien, fingir haberlos leído, para decir que sí sabes de qué se tratan los clásicos o las novedades editoriales. Hay demasiada prisa, y sobre todo, ansias de demostrar que se superó ese propósito. También, por supuesto, hay mucha culpa de parte de quienes no logran cumplirlo.

La vida contemporánea ya es lo suficientemente pesada, apurada y abrumadora para echar en el mismo saco las actividades que disfrutamos. Es decir, si leer es tu hobby, ¿qué necesidad hay de cuantificar páginas, títulos, horas invertidas? Es cierto que habemos personas que tenemos fechas límite para terminar un libro, pero esto es justificable solo si el trabajo o los estudios dependen de ello.

Fuera de los compromisos de lectura para labores remuneradas o escolares, me entristece contar cuántos libros llevo o estresarme por ello, porque precisamente es una actividad que asocio con todo lo contrario a un cumplimiento; para mí leer responde a otra medida de tiempo, en el que un texto me deja pensando, lo dejo, comienzo otro, regreso, con un goce y una lentitud que no le otorgo a casi ninguna otra de mis actividades.

Pero claro, no todas las personas deben sentir lo que yo, y habrá a quienes les fascinen palomear un reto más, y entonces creo tener una recomendación para ambos bandos: los círculos de lectura, que son esos espacios en los que, ahora que lo pienso, se pueden conseguir ambas cosas: leer, leer mucho más, leer acompañada/o, nutrirse de las opiniones de las/os demás, tener opiniones propias, afinar los gustos y temas de interés, alimentar los gustos culposos, compartir la experiencia de lectura, y al final del año poder decir que leíste más, pero que también te divertiste, disfrutaste y encontraste gente afín. Hay círculos de lectura, clubs y/o grupos de estudio para una amplia variedad de gustos, y si no hay específicamente el que buscas, pues puedes tú mismo convocarlo y mantenerlo. Y mira, ese sí que sería un gran reto.