Retoman entrenamientos infantiles en San Isidro

Este martes se reanudan los entrenamientos de los diferentes equipos infantiles de futbol soccer en el Club San Isidro. Pueden participar niños de cuatro años en adelante, incluso quienes no sean socios del centro deportivo y social.

La META que se tiene en las Águilas de San Isidro, es que los niños y jovencitos, se enseñen a jugar futbol, con la instrucción de los diferentes entrenadores experimentados y capacitados en las categorías disponibles.

En cuanto a las categorías, se cuenta con la de Biberones (4-5 años de edad) y Dientes De Leche (6-7 años), las cuales tiene como entrenador a Víctor Salaís, quien ha formado a las futuras promesas de este deporte y las ha catapultado a grandes triunfos. Se recuerda tiempo atrás, su incursión exitosa en la Copa Santos Peñoles.

Los entrenamientos son de martes a jueves de 18:00 a 19:30 horas en los campos empastados del Nuevo San Isidro.

Además de entrenar, los participantes aprenden las técnicas del futbol, se divierten y están en constante competencia.

También están disponibles las categorías Asqueles (nacidos en 2016-17), Convivencia (2014-15), Juvenil A (2012-13) y JuvenilB(2010- 11).

Los informes se realizan en el 871-184-2484, así como vía WhatsApp con Braulio Galván en el 871-124-4972, Reyna en el 871-145- 7444 y Mayela en el 871-139-7834.