Retirarán de escuelas a vendedores de comida chatarra, habrá vigilancia permanente

A partir del 29 de marzo de este 2025, entrará en vigor el Acuerdo emitido de manera conjunta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud federal para eliminación de la comida chatarra en 258 mil 689 escuelas públicas del país, en los niveles básico, media superior y de formación para el trabajo y superior.

En apoyo a esta medida, la Dirección de Plazas y Mercados de Torreón informó que habrá vigilancia permanente por parte de los inspectores y que se retirará a vendedores ambulantes de los planteles educativos que tengan a la venta comida chatarra, como frituras en distintas presentaciones con salsa, crema, queso y elote, chocolates, golosinas y refrescos, entre otros.

El titular de la dependencia municipal, Víctor Ramos Galindo dijo que a partir de este mes, "no va a haber un solo vendedor ambulante en las escuelas", a menos que cambien la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional por comida saludable, como frutas y verduras frescas de temporada, legumbres, frutos secos y/o productos lácteos bajos en grasa, por mencionar algunos.

Para ello, tendrán que acercarse a Plazas y Mercados a solicitar información y si no están de acuerdo, entonces deberán movilizarse a otros sectores de la ciudad a ejercer su comercio, ya que se trata de una disposición federal.

"Primero que nada, estamos apoyando a la ley de salud en la venta de alimentos chatarra, ¿Qué ganamos con que la escuela no les venda chatarra, si a través de la reja si lo hacen? No va a haber ni un solo vendedor, a menos que vendan productos que no sean dañinos, que cuenten con su tarjeta de salud y que tengan recipientes con fruta y con otras alimentos saludables", dijo Víctor Ramos Galindo, titular de la citada dependencia.

El funcionario comentó que previo al retiro, se ha estado dialogando con los vendedores ambulantes sobre esta disposición y que si hacen caso omiso, entonces el personal a su cargo procede al decomiso de los productos.

Informó que en Plazas y Mercados se cuenta con 21 inspectores y dos vehículos, por lo que será necesario que a través de las autoridades escolares, se reporte la venta externa de comida chatarra en las escuelas públicas.

Diagnóstico

Como parte del "Programa Alimentario: Diagnóstico en escuelas", la SEP federal dio a conocer que se hizo un monitoreo en el ciclo escolar 2023-2024 a más de 10 mil 533 escuelas y que se identificó que en un 98% hay venta de comida chatarra, en un 95% bebidas azucaradas, en un 79% refrescos, en un 77% tienen venta externa de productos chatarra y en un 25% tienen publicidad de comida chatarra.

Aunado a que en la Encuesta de Salud y Nutrición (Ensanut 2020-2023), 5.7 millones de estudiantes de entre 5 y 11 años y 10.4 millones de estudiantes de 12 a 19 años tenían obesidad.

Se dijo que la ingesta de azúcares es muy alta y que la gran mayoría provienen de refrescos y productos ultraprocesados, además de que cerca de dos terceras partes (66%) de la población escolar, supera el límite máximo recomendado por la OMS (10%).

En la Jurisdicción Sanitaria No. 6, que comprende los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, en el primer semestre de 2024, se habían registrado 1,655 casos nuevos de obesidad y de ellos, 117 correspondieron a menores de 14 años de edad.