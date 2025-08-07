Coahuila SALTILLO GOBIERNO DE COAHUILA PIEDRAS NEGRAS MORENA MONCLOVA

Retiran más de 40 toneladas de basura tras las festividades del Santo Cristo en Saltillo

Desde temprana hora personal de la dependencia comenzó con las labores de limpieza en calles, plazas y áreas peatonales

ISABEL AMPUDIA

Más de 40 toneladas de basura se recolectaron, tras las festividades del Santo Cristo de la Capilla, en Saltillo, dio a conocer el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez.

Por lo anterior, comentó que desde temprana hora personal de la dependencia comenzó con las labores de limpieza en calles, plazas y áreas peatonales; con el objetivo de dejar en las mejores condiciones estas áreas del Distrito Centro luego de la asistencia de miles de personas al evento religioso.

“Se hizo una intensa labor de limpieza para que estos espacios del Distrito Centro volvieran a la normalidad y con la dinámica acostumbrada”, apuntó.

Detalló que más de 50 trabajadores de la subdirección de limpieza comenzaron esta labor desde temprana hora del jueves, una vez que concluyó el retiro de los puestos semifijos; además se contó también con 7 camiones de basura, y se recolectaron más de 40 toneladas de basura.

Indico que los trabajos consistieron en el lavado de calles y banquetas en Ignacio Zaragoza, Ignacio Allende, Nicolás Bravo, Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, tramos peatonales de Paseo Capital, los callejones Santos Rojo e Ildefonso Vázquez, así como en la Plaza de Armas y Plaza de la Nueva Tlaxcala.


