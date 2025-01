Retiran cableado y postes de Corredor Matamoros

De cara a la entrega del nuevo Corredor Matamoros de Torreón, esta semana arrancó el retiro de cableado aéreo y postes de telecomunicaciones y eléctricos en el tramo que comprende de la calle Galeana hasta la calzada Colón, según informó el director de Obras Públicas Municipales, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho.

El funcionario mencionó que el avance es de más del 80 por ciento y añadió que los tiempos de las empresas que ofrecen servicios de voz y datos para la reubicación del cableado eléctrico a nivel subterráneo no están empatados con los de la obra municipal.

Puntualizó que esto no significa que las compañías no le estén poniendo atención al tema sino que no es tan sencillo hacer el retiro del tendido de fibra óptica.

"Las empresas cableras ya van terminando, sí van avanzando, yo como lo he puntualizado, no es que nos tengan detenido pero van en un proceso de ellos. No han detenido los trabajos porque he tenido comunicación con ellos, atención sí le están poniendo, son fibras ópticas que luego el cambio no es tan sencillo como desenchufar y enchufar un contacto, toma tiempo, ellos me han estado explicando, se comprende pero no es excusa porque de parte de Obras Públicas lo que le decimos es: 'pero hace un año que iniciamos los trabajos, estabas avisado que tenías que terminar en diciembre', no hay una excusa más entendemos la no celeridad de lo mismo", detalló.

Von Bertrab Saracho agregó que el Municipio está llevando a cabo la instalación de los transformadores de cambio aéreo a subterráneo, además de que falta la limpieza final y el sellado en las banquetas.

"Nos falta algunas interconexiones de Comisión Federal, que son parte de las interconexiones y acometidas hacia las casas, terminar esa instalación por parte de la empresa constructora de nosotros, de Obras Públicas, es parte del 2% que les digo que tenemos pendiente, lo que es el cableado para que comisión pueda subir sus cuchillas y ya hacer los cambios a instalaciones subterráneas", dijo.

Hace unos días, se dio a conocer que la construcción del corredor Matamoros de Torreón, cuya inversión es de más de 24 millones de pesos registra un avance del 98 por ciento.

Según el contenido ejecutivo del proyecto, la propuesta para la construcción del corredor fue un reordenamiento de la vialidad, priorizando al peatón y haciendo un modelo de calle que cumpla con las necesidades actuales, según el uso de suelo de los lotes, permitiendo la continuación de la ciclovía que se encuentra sobre la calzada Colón.