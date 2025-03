Responde UIF a supuesta investigación de  Édgar Amador, titular de la SHCP

En una reciente columna, la periodista Peniley Ramírez reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la dirección de Pablo Gómez Álvarez, estaría investigando a Édgar Abraham Amador Zamora, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque la periodista no detalló las razones de la indagatoria, las revelaciones están generando controversia.

En su columna "Linotipia", publicada en el diario Reforma y titulada "UIF vs. su jefe", Ramírez expone que el 7 de marzo, en Washington, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con funcionarios estadounidenses, quienes instaron a los mexicanos a investigar a altos políticos, con un enfoque especial en temas como el control de aduanas y la importación ilegal de gasolina. Según Ramírez, estas cuestiones recayeron directamente en las competencias de la SHCP.

La periodista destacó que, durante años, el gobierno de López Obrador no logró controlar las mercancías ilegales que entran al país por las aduanas, en particular los precursores para fabricar fentanilo. Aseguró que las redes criminales encontraron un nuevo nicho con el "huachicol fiscal", refiriéndose a la importación de gasolina no reportada oficialmente. De acuerdo con Onexpo Nacional, más de 40 millones de litros de gasolina que salen de EE.UU. hacia México no son reportados, lo que representa una significativa evasión fiscal.

El 13 de marzo, Ramírez explicó que la UIF comenzó a investigar a Amador, recogiendo información financiera para identificar posibles manejos sospechosos de dinero. Sin embargo, el enfoque parece centrarse en las cuentas vinculadas al período en que Amador trabajó en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y no en las declaraciones patrimoniales de Amador como funcionario actual. En 2021, Amador fue inhabilitado por tres meses por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México debido a investigaciones sobre el manejo de fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de 2017.

Demoras y discreción en la investigación

Ramírez también mencionó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tomado más tiempo del habitual para procesar las solicitudes de la UIF sobre Amador, lo que indica que el proceso está siendo manejado con mayor discreción. En lugar de enviarse de inmediato a todas las instituciones financieras, la CNBV solo ha solicitado información a entidades específicas donde se cree que pueden existir datos relevantes de los movimientos financieros de Amador desde su época en el gobierno capitalino.

La respuesta de Amador y la incertidumbre en torno a la investigación

Al buscar comentarios de Amador, la periodista indicó que el secretario de Hacienda prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el asunto. No está claro si esta investigación es parte de un proceso rutinario debido a su nuevo cargo, si responde a tensiones internas dentro del gobierno o si es una medida tomada para demostrar a Estados Unidos que Amador es una persona confiable para manejar temas delicados de aduanas e impuestos petroleros. Lo que es evidente es que Amador enfrentará presiones tanto de las autoridades estadounidenses como de actores dentro del propio gobierno mexicano.

El 12 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados ratificó por unanimidad a Édgar Abraham Amador Zamora como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Amador había sido nombrado como subsecretario de Hacienda en 2024 y asumió la titularidad de la SHCP tras la renuncia de Rogelio Ramírez de la O.

La UIF niega investigación a Amador

Ante los rumores, la Unidad de Inteligencia Financiera negó cualquier tipo de investigación en curso contra Édgar Amador, aclarando que no existe presunción alguna en su contra.