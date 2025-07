Responde México a Trump

Los gobiernos de México y de China respondieron este jueves a los señalamientos que hizo el presidente estadounidense Donald Trump en su contra por el tema del fentanilo y los cárteles del narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró "¡claro que no!" están las autoridades "petrificadas" por los cárteles mexicanos de la droga, como aseguró Trump.

En su conferencia matutina, Sheinbaum, al ser cuestionada sobre las declaraciones de su par estadounidense, respondió: "¿Cómo dijo? Que tenemos miedo, que no sé qué (...) pues no, ¡Claro que no!". Señaló que no busca pelearse ni polemizar con Trump, pero manifestó que siempre habrá una defensa de la soberanía "y no nos agachamos, y exigimos trato de iguales".

Sheinbaum consideró que Trump "requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho lo suficiente (...) Aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de -principalmente- algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza".

Afirmó que en Estados Unidos "tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de drogas".

La respuesta se produce un día después de que Trump dijo que "las autoridades mexicanas están petrificadas por los cárteles de la droga" y que estos "ejercen un fuerte control sobre México, sobre los políticos y las personas electas".

Al respecto, Sheinbaum manifestó: "no somos iguales" a los gobiernos de antes, en alusión a la administración del expresidente Felipe Calderón, donde ejerció como secretario de seguridad Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Por su parte, China reiteró este jueves que la crisis del fentanilo en EUA es "responsabilidad" de ese país y pidió un diálogo "respetuoso" después de que Donald Trump pidiera a Pekín que comience a imponer la pena de muerte para los responsables de traficar con esa droga.

"Quiero dejar claro que este es un problema de Estados Unidos y no de China, con lo que es responsabilidad de EUA solucionarlo. Pese a la buena fe que demostramos para colaborar en este asunto, Estados Unidos impuso aranceles a China a cuenta del fentanilo, lo que supuso un revés para el diálogo y la cooperación sobre narcóticos, además de conllevar un grave daño para los intereses de China", señaló hoy el portavoz de Exteriores Lin Jian en rueda de prensa.

El portavoz agregó que "si Estados Unidos quiere cooperar con China en este asunto tiene que afrontar los hechos y apostar por un diálogo verdadero basado en el respeto y el beneficio mutuo".