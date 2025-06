Responde Irán ataque israelí

Israel lanzó ataques al corazón de la estructura nuclear y militar de Irán el viernes, haciendo uso de aviones de combate y de drones que había introducido previamente de contrabando en la república islámica para atacar instalaciones clave y matar a altos generales y científicos, un bombardeo que alegó era necesario antes de que su adversario construyera un arma atómica.

Irán respondió el viernes lanzando decenas de misiles balísticos hacia Israel, donde las explosiones iluminaron los cielos sobre Jerusalén y Tel Aviv y sacudieron los edificios.

En una segunda ronda de ataques, el sábado se podían escuchar sirenas y explosiones, posiblemente de interceptores israelíes, sobre Jerusalén. El ejército israelí instó a los civiles a dirigirse a refugios.

El medio iraní Nour News, que tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, reportó que se estaba lanzando una nueva ola de ataques. Periodistas de The Associated Press en Tel Aviv vieron al menos dos misiles iraníes alcanzar el suelo, pero no había reportes sobre víctimas.

Un hospital de Tel Aviv atendió a siete heridos por la segunda ola de ataques iraníes. Todos excepto uno tenían heridas leves. Los servicios de emergencias de Israel dijeron que sufrieron las lesiones cuando un proyectil golpeó un edificio de la ciudad.

En tanto, poco después de la medianoche del sábado, el sonido de explosiones y de los sistemas de defensa aérea iraníes disparando contra objetivos se escuchaba en el centro de Teherán. Un reportero de AP pudo oír sirenas de ataque aéreo cerca de su casa.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim reportó que había un incendio en el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán. En un vídeo publicado en X se ve una columna de humo y llamas anaranjadas que se elevan desde lo que, según el medio, es el aeropuerto.

"No permitiremos que escapen impunemente de este gran crimen que cometieron", dijo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en un mensaje grabado en el que prometió venganza. El embajador de Irán ante la ONU informó que 78 personas murieron y más de 320 resultaron heridas por los ataques israelíes.

Los servicios de paramédicos de Israel informaron que 34 personas resultaron heridas durante el bombardeo en la zona metropolitana de Tel Aviv. En Ramat Gan, al este de Tel Aviv, un periodista de The Associated Press vio coches calcinados y al menos tres casas dañadas.

Los sistemas de defensa aérea terrestres estadounidenses en la región estaban ayudando a interceptar los misiles iraníes, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir las medidas.

Los ataques aéreos de Israel y la operación de inteligencia, así como la represalia de Irán, generaron preocupaciones sobre una guerra total entre ambos países y llevaron a la región a una mayor agitación.