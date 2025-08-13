Nacional Narcotráfico Reforma electoral Profeco Alonso Ancira

Narcotráfico

Respalda Mejía Berdeja traslado de 26 líderes criminales a Estados Unidos

Reiteró que la lucha contra el crimen organizado requiere mantener la cooperación con autoridades extranjeras

Respalda Mejía Berdeja traslado de 26 líderes criminales a Estados Unidos

Respalda Mejía Berdeja traslado de 26 líderes criminales a Estados Unidos

ISABEL AMPUDIA

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja del Partido del Trabajo, reconoció la reciente acción coordinada entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la entrega de 26 reos vinculados con el crimen organizado al vecino país.

“Este operativo es una muestra clara de que la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad está dando resultados. La cooperación institucional y el trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos, a través de la SRE y la SSPC, consolidan un frente común contra el narcotráfico y fortalecen la relación bilateral”, afirmó.

Recordó que esta entrega, que se da en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, constituye la segunda más grande en la historia reciente, sólo superada por la de 29 capos realizada hace algunos meses al gobierno de Donald Trump, lo que demuestra que México mantiene un compromiso sostenido con el combate a la delincuencia transnacional.

“Entre los trasladados se encuentran líderes y operadores de alto perfil como La Tuta, El Cuini y El Chavo Félix, todos con vínculos probados con organizaciones criminales de gran alcance. Su entrega no solo responde a órdenes judiciales internacionales, sino que también representa un paso firme para garantizar la seguridad nacional en nuestro país y de la región norte de América”, subrayó.

Asimismo, resaltó que bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México ha fortalecido sus capacidades de inteligencia, ha articulado políticas más efectivas contra el tráfico de drogas y ha reforzado los mecanismos de control migratorio hacia Estados Unidos, con el objetivo de prevenir el uso de rutas ilegales por parte de redes criminales.


“Este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación demuestra que es posible combatir el narcotráfico sin descuidar el respeto a los derechos humanos, al tiempo que se regula el flujo migratorio y se salvaguarda la soberanía nacional. La colaboración internacional se hace desde una posición de firmeza y no de sometimiento”, puntualizó.


Reiteró que la lucha contra el crimen organizado requiere mantener la cooperación con autoridades extranjeras, pero siempre bajo el marco legal mexicano y con una visión de largo plazo que incluya prevención, justicia y fortalecimiento institucional.


“Desde el Congreso de la Unión reconozco la labor del titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente; y de la SSPC, Omar García Harfuch y del gabinete de seguridad; quienes encabezan los esfuerzos de las autoridades mexicanas para lograr una región más próspera, segura y en defensa de todas las personas”, afirmó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Narcotráfico

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Respalda Mejía Berdeja traslado de 26 líderes criminales a Estados Unidos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406156

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx