Reportan que chofer de Leticia Herrera, alcaldesa de Gómez Palacio, está con su familia

Sergio Grijalva Valero, quien hasta hace unos días se desempeñó como chofer de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, ya se encuentra con su familia.

Sergio Grijalva, conocido como "La Gallina" prestó servicios a la familia Herrera por décadas pero su paradero no estaba claro para sus familiares.

Previamente, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, había posteado en sus redes oficiales y publicado en medios de comunicación locales que Grijalva había dejado de trabajar con ella, pero no en buenos términos.

La protesta del martes fue liderada por la esposa de Grijalva, Silvia Margarita Torres Rivas, e hijas, así como amigos que les acompañaron a manifestarse afuera de la Cárcel Municipal pues argumentaban que ya no tuvieron contacto con él luego de que elementos del Grupo Operativo de Reacción Inmediata lo sacaron esposado de la Presidencia Municipal.

Silvia Margarita avisó este mismo martes, por la noche, a través de una popular red social (cuyo perfil ya restringió) que su esposo se encuentra ya con ellas. Esto fue lo que posteó:

"Buenas noches primero que nada agradecerle a Dios y a todos ustedes por su grandioso apoyo con el tema de Sergio, ya está con nosotros en caridad de Dios no lo entregaron; y sin la unión y las oraciones de todos ustedes esto no hubiera sido posible, no tengo las palabras suficientes para agradecerles todo su apoyo que nos brindaron en estos momentos. No existe mejor justicia que la de Dios y él siempre se encargará de ponernos a todos donde debemos estar, a nombre de toda mi familia saben que así como nosotros contamos con ustedes también ustedes siempre van a contar con nosotros Dios los bendiga".