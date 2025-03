Reportan que Alejandro Irarragorri se presentaría en México por caso fiscal de Santos Laguna

El caso fiscal sobre una presunta deuda millonaria sigue persiguiendo a Alejandro Irarragorri, desde España reportan más detalles.

Nuevas noticias surgieron sobre el avance en el caso fiscal de Santos Laguna, el cual ha mantenido en aprietos a Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi por irregularidades y un supuesto fraude de 17 millones de pesos.

El tema ha hecho mucho ruido en España, pues además del Santos y Atlas, el Sporting de Gijón ha sido duramente criticado por los resultados y la economía en la que se encuentra, no obstante, la situación que involucra a los Guerreros podría agravarse e incluso provocar que Alejandro Irarragorri sea requerido en México para comparecer.

¿Qué está pasando con Santos y su caso fiscal sobre presunta deuda?

Según reporta el medio de Asturias en España, "El Comercio", Alejandro Irarragorri compareció telemáticamente la semana pasada con respecto a la declaración fiscal del ejercicio de 2017 con Santos Laguna, pues actualmente el presidente de Grupo Orlegi reside en Estados Unidos.

La Fiscalía solicitó una comparecencia presencial para esta semana, pero Irarragorri no se presentó, esto debido a que sus asesores legales entendieron que la citación no se ajustaba a su derecho, no obstante, los responsables judiciales del caso analizan la posibilidad de emitir una orden para que ya se presente en México a aclarar la supuesta deuda que data del 2017.

Este caso afecta principalmente a Santos Laguna como entidad, pues según lo reportado, Alejandro Irarragorri no estaría vinculado como persona física, por lo que en teoría no sería culpable de nada y apelaría a la presunción de inocencia, mientras tanto, se esperan más actualizaciones sobre su posible cita en tierras aztecas.

¿Cuál es la supuesta deuda que tiene Santos Laguna?

El presidente de Grupo Orlegi fue señalado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por un supuesto fraude fiscal de 17 millones de pesos tras omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios a los jugadores de Santos Laguna de enero a julio de 2017.

Los directivos presuntamente habrían hecho una estrategia para no retener ni pagar el ISR de 54 millones 22 mil 690 pesos que Santos realizó desde un fideicomiso a 26 jugadores y parte del cuerpo técnico pero que se registraron como "primas indemnizatorias de riesgo de trabajo", concepto que legalmente está exento de dicho impuesto.