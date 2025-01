Reportan muerte del director David Lynch

Durante el medio día de este jueves, se reportó a través de redes sociales la muerte del director, productor, actor y cantante estadounidense David Keith Lynch a los 78 años de edad.

Fue por medio de su perfil oficial en Facebook que familiares de David Lynch dieron a conocer el fallecimiento de éste, lamentando lo sucedido y solicitando al público privacidad por los difíciles momentos que enfrentan.

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, 'Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero'. Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino", escribieron por medio del comunicado en Facebook.

David Lynch (FACEBOOK)

¿Quién fue David Lynch?

Nacido en Missoula, Montana, en Estados Unidos durante el año de 1946, David Keith Lynch fue el hijo de una familia de clase media y, desde temprana edad, mostró interés y pasión por el arte, lo que lo llevó a asistir a la Escuela de Arte Corcoran en Washington D.C.

Fue en la década de los 60 que Lynch comenzó a incursionar en el cine con sus primeros cortometrajes tras llegar a la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, donde asistió a la Academy of Fine Arts.

Entre sus primeros cortometrajes figuran Six Men Getting Sick, The Alphabet y The Grandmother.

Tras llegar a la ciudad de Los Ángeles en 1971, David Lynch pudo explorar más en su creatividad como director y productor de cine, lo que lo llevó a crear su primer largometraje, la hoy considerada cinta de culto 'Eraserhead' de 1997.

Dicha producción llevó a Lynch a ganar cierta fama debido a la trama de la misma, así como sus toques surrealistas y sombríos.

En 1980 Lynch se convirtió en productor de El Hombre elefante y años más tarde dirigiría Dune de 1984 y trabajaría en Blue Velvet de 1986.