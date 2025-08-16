Reportan en Ramos Arizpe daños por lluvia y ráfagas de viento

Coahuila Ramos Arizpe COAHUILA Saltillo PIEDRAS NEGRAS Wrangler

MARISELA SEVILLA

Las lluvias atípicas acompañadas de intensas ráfagas de viento que se registraron este sábado, provocaron múltiples afectaciones en distintos sectores del municipio, según informó el Departamento de Bomberos y Protección Civil.

Entre los principales daños registrados se cuentan la caída de árboles, afectaciones a vehículos, líneas eléctricas comprometidas y cierres viales por prevención. Las autoridades no reportaron personas lesionadas, pero los incidentes generaron serias complicaciones en la movilidad y el suministro eléctrico en varias colonias.

Uno de los puntos más afectados fue el cruce de las calles Allende y Acuña, frente al DIF municipal, donde tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultaron comprometidos tras la caída de árboles de gran tamaño.

Sobre el bulevar Plan de Guadalupe, a la altura de la central de autobuses Senda, otros dos vehículos fueron impactados por árboles derribados por el viento, sin que se registraran heridos. A pocos metros, en la parte trasera de AutoZone, otro incidente similar dañó una línea eléctrica de CFE.

En la colonia Guanajuato de Arriba, varios árboles cayeron en la plaza principal, afectando al menos tres vehículos. La situación se repitió en la colonia El Ranchito, específicamente en el cruce de Río Grijalba y Calzada Manantiales, donde, aunque se reportaron daños materiales, no hubo lesionados.


La plaza del Águila también resultó con estragos, con un árbol derribado que dañó nuevamente infraestructura eléctrica.


Las lluvias intensas provocaron además el cierre temporal del puente Antonio Flores Castro, ya que el arroyo La Encantada superó su nivel habitual, obligando a las autoridades a restringir el paso vehicular como medida de precaución.


Por otra parte, dos vehículos quedaron atrapados en zonas inundadas, uno en el bulevar Plan de Guadalupe, cerca de la colonia Capellanía, donde viajaba una familia, y otro en la gasolinera Full Gas sobre la carretera Saltillo–Monterrey. En ambos casos, los ocupantes fueron rescatados sin lesiones.


Protección Civil reiteró el llamado a la población a extremar precauciones durante las lluvias, evitar transitar por calles anegadas y reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a los números de emergencia locales.




               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx